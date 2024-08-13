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Senin Tahammül Edemediğin Şey Ne?

Senin Tahammül Edemediğin Şey Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 13:01

Sabrının tükendiğini en çok hissettiğin konular neler? Öğrenmek ister misin?

Haydi öğrenelim!

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1. Bir ortamda en çok rahatsız olduğun şey nedir?

2. Hangi davranış seni daha çok sinirlendirir?

3. İş yerinde neye tahammül edemezsin?

4. Trafikte seni en çok rahatsız eden durum nedir?

5. Sosyal medyada seni en çok rahatsız eden şey nedir?

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6. Bir arkadaşının hangi alışkanlığı seni çileden çıkarır?

7. Bir film ya da dizi izlerken seni en çok ne rahatsız eder?

8. Bir restoranda en çok neye tahammül edemezsin?

9. Aile içinde seni en çok sinirlendiren durum nedir?

10. Spor yaparken seni en çok ne rahatsız eder?

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Gürültü ve kaos!

Bir gürültü patlamasıyla uyanmak, kaotik bir günün başlangıcı, senin için kesinlikle kabul edilemez. Sessizlik ve düzen, senin için hayatın en önemli iki unsurunu oluşturuyor. Gürültülü ve düzensiz ortamlar, senin için adeta bir kabus. Bu tür yerlerde bulunmaktan kaçınmayı tercih ediyor, hatta belki de bu durumdan kaçmak için her türlü yolu deniyorsun.Düzenli ve huzurlu bir ortam, senin için bir oksijen kaynağı gibi. Bu tür bir ortamda, enerjin tavan yapıyor, verimliliğin yükseliyor ve kendini daha iyi hissediyorsun. Gürültülü bir ortamda ise tam tersi bir durum söz konusu. Gürültü ve kaos, seni rahatsız ediyor ve enerjini düşürüyor.Belki de bu yüzden, sessizliği ve düzeni tercih ediyorsun. Çünkü bu ikisi, senin için hayatın en önemli iki unsuru. Sessizlik ve düzen, senin enerjini yükseltiyor, verimliliğini artırıyor ve kendini daha iyi hissetmeni sağlıyor. Bu nedenle, gürültülü ve kaotik ortamlardan kaçınmayı tercih ediyorsun.

Yalan ve ikiyüzlülük!

Bir şey var ki, senin için tam bir sinir harbi: Yalan ve ikiyüzlülük! İçinde bulunduğun her ortamda dürüstlük ve samimiyetin bayrağını dalgalandıran biri olduğun için, yalanın ve ikiyüzlülüğün gölgesinde kalan kişilerle anlaşmakta ciddi zorluklar yaşıyorsun. Bu, senin için adeta bir kabusa dönüşebiliyor.Sana göre, insanlar arasındaki ilişkilerin temelinde yatan en önemli değerler dürüstlük ve samimiyet. Bu yüzden, yalan söyleyen veya ikiyüzlü davranan insanlarla aynı ortamda bulunmak senin için adeta bir işkenceye dönüşüyor. Onlarla anlaşmakta zorluk çekiyor, hatta bazen onları anlamakta bile güçlük yaşıyorsun.Öte yandan, gerçekleri açıkça ifade eden ve samimi olan insanlarla ilişkilerini güçlendiriyorsun. Onlarla geçirdiğin zaman, senin için adeta bir nefes alma anı oluyor. Bu kişilerle birlikte olduğunda, kendini daha rahat ve huzurlu hissediyorsun. Onların samimiyeti ve dürüstlükleri, senin için vazgeçilmez bir değer taşıyor. İşte bu yüzden, yalan ve ikiyüzlülüğe tahammül edemiyorsun. Çünkü senin için en önemli olan şey, her zaman gerçekler ve samimiyet olmuştur.

Adaletsizlik ve umursamazlık!

Adaletsizlik ve umursamazlık, senin için en büyük kırmızı çizgiler. Haksızlık karşısında adeta bir süper kahramana dönüşüyorsun ve adaletin sağlanması için elinden geleni ardına koymuyorsun. Adil bir dünyada yaşamak, senin için bir hayal değil, bir yaşam biçimi. Etrafındaki haksızlıklar, seni derinden yaralayan bir bıçak gibi. Sanki bir yara bandı gibi adaleti sağlamaya çalışıyorsun.Umursamazlık ise senin için bir başka tahammül edilemez durum. İnsanların duyarsızlığı ve sorumsuzluğu karşısında adeta bir volkan gibi patlıyorsun. Sorumluluk sahibi olmak ve etrafındaki insanlara karşı duyarlı olmak, senin için bir yaşam felsefesi.Etrafında adil ve sorumluluk sahibi insanların olmasını istemen de bu yüzden. Seninle aynı değerlere sahip, adaleti ve sorumluluğu önemseyen insanlarla çevrili olmak, senin için bir hayat tarzı. Bu yüzden, adaletsizlik ve umursamazlık karşısında durmaktan asla vazgeçmiyorsun. Çünkü senin için önemli olan, adil bir dünya ve sorumluluk sahibi insanlarla dolu bir yaşam.

Sorumsuzluk ve disiplinsizlik!

Bir şey var ki, seninle aynı frekansta olanlar bileceklerdir: Sorumsuzluk ve disiplinsizlik senin için tam bir kabusa dönüşür. Bu ikisi, senin için kırmızı çizgiyi aşan, tahammül sınırlarını zorlayan unsurlar.Sorumluluk sahibi olmak, hayatının her alanında belirleyici bir rol oynar. İster iş hayatında, ister özel yaşamında olsun, sorumluluklarının farkında olan biri olmak senin için adeta bir yaşam biçimi. Disiplinli olmak da aynı şekilde. İşte bu yüzden, sorumsuz ve disiplinsiz davranışlar senin için bir rahatsızlık kaynağı oluyor.Birlikte çalıştığın insanların da bu değerlere sahip olmasını bekliyorsun. Çünkü senin için, birlikte çalıştığın kişilerin sorumsuz ve disiplinsiz olması, iş ortamında bir kaos yaratıyor ve bu da senin verimliliğini olumsuz etkiliyor.Planlı ve düzenli bir çalışma ortamı ise senin için adeta bir oksijen kaynağı. Bu tür bir ortamda daha verimli oluyorsun ve işlerin daha hızlı ilerlediğini görüyorsun. Bu yüzden, disiplin ve sorumluluk sahibi olmayı sadece kendin için değil, aynı zamanda çevrendeki insanlar için de önemsiyorsun.Sonuç olarak, senin için sorumluluk ve disiplin, hayatının her alanında belirleyici iki unsur. Bu ikisine sahip olmayan insanlarla çalışmakta zorluk çekiyorsun ve bu durum seni rahatsız ediyor. Ancak, planlı ve düzenli bir çalışma ortamında ise adeta bir süper kahramana dönüşüyorsun.

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