Senin Tahammül Edemediğin Şey Ne?
Senin Tahammül Edemediğin Şey Ne?
Sabrının tükendiğini en çok hissettiğin konular neler? Öğrenmek ister misin?
Haydi öğrenelim!
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1. Bir ortamda en çok rahatsız olduğun şey nedir?
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2. Hangi davranış seni daha çok sinirlendirir?
3. İş yerinde neye tahammül edemezsin?
4. Trafikte seni en çok rahatsız eden durum nedir?
5. Sosyal medyada seni en çok rahatsız eden şey nedir?
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6. Bir arkadaşının hangi alışkanlığı seni çileden çıkarır?
7. Bir film ya da dizi izlerken seni en çok ne rahatsız eder?
8. Bir restoranda en çok neye tahammül edemezsin?
9. Aile içinde seni en çok sinirlendiren durum nedir?
10. Spor yaparken seni en çok ne rahatsız eder?
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Gürültü ve kaos!
Yalan ve ikiyüzlülük!
Adaletsizlik ve umursamazlık!
Sorumsuzluk ve disiplinsizlik!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
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