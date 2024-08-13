Senin Tahammül Edemediğin Şey Ne?

Bir şey var ki, seninle aynı frekansta olanlar bileceklerdir: Sorumsuzluk ve disiplinsizlik senin için tam bir kabusa dönüşür. Bu ikisi, senin için kırmızı çizgiyi aşan, tahammül sınırlarını zorlayan unsurlar.Sorumluluk sahibi olmak, hayatının her alanında belirleyici bir rol oynar. İster iş hayatında, ister özel yaşamında olsun, sorumluluklarının farkında olan biri olmak senin için adeta bir yaşam biçimi. Disiplinli olmak da aynı şekilde. İşte bu yüzden, sorumsuz ve disiplinsiz davranışlar senin için bir rahatsızlık kaynağı oluyor.Birlikte çalıştığın insanların da bu değerlere sahip olmasını bekliyorsun. Çünkü senin için, birlikte çalıştığın kişilerin sorumsuz ve disiplinsiz olması, iş ortamında bir kaos yaratıyor ve bu da senin verimliliğini olumsuz etkiliyor.Planlı ve düzenli bir çalışma ortamı ise senin için adeta bir oksijen kaynağı. Bu tür bir ortamda daha verimli oluyorsun ve işlerin daha hızlı ilerlediğini görüyorsun. Bu yüzden, disiplin ve sorumluluk sahibi olmayı sadece kendin için değil, aynı zamanda çevrendeki insanlar için de önemsiyorsun.Sonuç olarak, senin için sorumluluk ve disiplin, hayatının her alanında belirleyici iki unsur. Bu ikisine sahip olmayan insanlarla çalışmakta zorluk çekiyorsun ve bu durum seni rahatsız ediyor. Ancak, planlı ve düzenli bir çalışma ortamında ise adeta bir süper kahramana dönüşüyorsun.