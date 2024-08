Kendine En Çok Sorduğun "Neden" Sorusu Ne?

Belki de en çok kafa yorduğun soru 'Neden haksızlığa uğruyorum?' olabilir. Adalet ve eşitlik, senin için hayatın en temel taşlarından. Haksızlıklarla karşılaştığında, bu durum seni derinden etkiler, ruhunu sarsar ve adeta adalet arayışına yönlendirir.Sanki içinde bir adalet savaşçısı varmış gibi, haksızlık karşısında duramaz, hemen harekete geçersin. Mücadeleci bir ruhun var ve bu ruh, seni adaleti sağlamak için çaba harcamaktan çekinmez. Haksızlığa uğradığını düşündüğün her an, içindeki bu savaşçıyı ortaya çıkarır ve adaleti sağlama konusunda hiçbir çaba gözünde büyümez.Belki de bu yüzden, hayatın her alanında adalet ve eşitlik arayışı içindesin. İşte, okulda, aile içinde... Her yerde ve her zaman adaletin peşindesin. Bu senin doğan ve değişmez bir parçan. İçindeki adalet savaşçısını uyandıran her haksızlık, aslında seni daha da güçlü kılar. Çünkü sen, adaleti sağlamak için çaba harcamaktan çekinmeyen, mücadeleci bir ruha sahipsin.