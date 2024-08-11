Kendine En Çok Sorduğun "Neden" Sorusu Ne?
Kendine En Çok Sorduğun "Neden" Sorusu Ne?
Herkesin hayatında sıkça sorduğu 'Neden' soruları vardır. Bu sorular, içsel dünyamızı ve düşünce yapımızı yansıtır. Peki, senin en çok sorduğun 'Neden' sorusu ne?
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1. Hayatta karşılaştığın zorluklarla nasıl başa çıkarsın?
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2. İnsan ilişkilerinde seni en çok ne rahatsız eder?
3. Hangi durumda kendine "Neden böyle hissediyorum?" dersin?
4. Hangisi seni daha çok düşündürür?
5. Hayatında neyi değiştirmek isterdin?
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6. Hangi konuda daha fazla bilgi sahibi olmak istersin?
7. Bir tartışmada kendini nasıl savunursun?
8. Hangisi seni daha çok üzer?
9. Bir başarı elde ettiğinde ne düşünürsün?
10. En çok hangi konuda kararsız kalırsın?
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Neden başarısız oldum?
Neden yalnızım?
Neden anlaşılmıyorum?
Neden haksızlığa uğruyorum?
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