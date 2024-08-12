Mutsuzluğunu Aşmanın Formülü Ne?
Mutsuzluğunu Aşmanın Formülü Ne?
Hayatın getirdiği zorluklar ve stres bazen mutsuzluğa yol açabilir. Ancak, herkesin mutsuzluğunu aşmak için farklı yöntemleri vardır. Peki, senin mutsuzluğunu aşmanın formülü ne?
Bu testi çöz ve öğren!
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1. Mutsuz hissettiğinde ilk yaptığın şey nedir?
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2. En çok hangi durumda mutsuz olursun?
3. Mutsuzken seni en çok ne rahatlatır?
4. Hangisi seni daha mutlu eder?
5. Bir arkadaşın mutsuz olduğunda ona nasıl yardım edersin?
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6. Hangisi seni daha çok motive eder?
7. Kendini stresli hissettiğinde ne yaparsın?
8. Hangi aktivite seni daha çok mutlu eder?
9. Hayatında neyi değiştirmek isterdin?
10. Hangisi seni daha çok endişelendirir?
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İçsel huzur ve meditasyon
Sosyal destek ve paylaşım
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