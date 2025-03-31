Üzerinde Yaşam Düşünmek Bile Korkutucu: Keşfedilmiş En Tuhaf ve Tehlikeli 5 Ötegezegen!

640 ışık yılı uzaklıktaki bu gaz devi, bilim insanlarının bile tüylerini diken diken eden bir doğaya sahip. Gündüz tarafı o kadar sıcak ki demir buharlaşıyor! Ama işin asıl çarpıcı kısmı buharlaşan demirin sonradan gece tarafında yoğunlaşıp erimiş demir yağmuru olarak gezegene yağması.

Üstelik bu gezegen, yıldızına o kadar yakın ki hep aynı yüzü ona dönük. Bu da gezegenin bir tarafının sonsuz sıcak, diğer tarafının ise sonsuz karanlık olması anlamına geliyor.