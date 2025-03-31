Üzerinde Yaşam Düşünmek Bile Korkutucu: Keşfedilmiş En Tuhaf ve Tehlikeli 5 Ötegezegen!
Üzerinde Yaşam Düşünmek Bile Korkutucu: Keşfedilmiş En Tuhaf ve Tehlikeli 5 Ötegezegen!
Evrenin derinliklerinde öyle gezegenler keşfedildi ki, onları duyan herkes bir an durup düşünüyor. Neye benzediğini hayal etmek bile zor. Hiçbir kuralın işlemediği bu yerler, bilim dünyasını bile şaşırtmış durumda. Her biri, uzayın ne kadar garip ve öngörülemez olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. En ilginci de şu: Bunlar sadece beş tanesi... Gelin o tehlikelere beraber göz atalım.
İşte detaylar...
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1. Demir yağmuru yağan bir gezegende yaşamak ister miydiniz? (WASP-76 b)
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2. Mavi görünümüne aldanmayın, burada cam yağmuru yağıyor! (HD 189733 b)
3. Gerçek hayatta iki güneşi olan bir gezegen (Kepler-16 b)
4. Pamuk şeker kadar hafif bir gezegen düşünün: Ama o da tehlikeli! (WASP-193 b)
5. Ne yıldız var ne güneş ama yine de manyetik fırtınalar eksik değil! (SIMP J01365663+0933473)
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Ötegezegenlerin keşfi, evrenin sandığımızdan çok daha çeşitli ve hatta çılgın olduğunu bize her geçen gün yeniden kanıtlıyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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