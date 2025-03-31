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Üzerinde Yaşam Düşünmek Bile Korkutucu: Keşfedilmiş En Tuhaf ve Tehlikeli 5 Ötegezegen!

Üzerinde Yaşam Düşünmek Bile Korkutucu: Keşfedilmiş En Tuhaf ve Tehlikeli 5 Ötegezegen!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.03.2025 - 12:08

Evrenin derinliklerinde öyle gezegenler keşfedildi ki, onları duyan herkes bir an durup düşünüyor. Neye benzediğini hayal etmek bile zor. Hiçbir kuralın işlemediği bu yerler, bilim dünyasını bile şaşırtmış durumda. Her biri, uzayın ne kadar garip ve öngörülemez olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. En ilginci de şu: Bunlar sadece beş tanesi... Gelin o tehlikelere beraber göz atalım.

İşte detaylar...

Kaynak

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1. Demir yağmuru yağan bir gezegende yaşamak ister miydiniz? (WASP-76 b)

1. Demir yağmuru yağan bir gezegende yaşamak ister miydiniz? (WASP-76 b)

640 ışık yılı uzaklıktaki bu gaz devi, bilim insanlarının bile tüylerini diken diken eden bir doğaya sahip. Gündüz tarafı o kadar sıcak ki demir buharlaşıyor! Ama işin asıl çarpıcı kısmı buharlaşan demirin sonradan gece tarafında yoğunlaşıp erimiş demir yağmuru olarak gezegene yağması.

Üstelik bu gezegen, yıldızına o kadar yakın ki hep aynı yüzü ona dönük. Bu da gezegenin bir tarafının sonsuz sıcak, diğer tarafının ise sonsuz karanlık olması anlamına geliyor.

2. Mavi görünümüne aldanmayın, burada cam yağmuru yağıyor! (HD 189733 b)

2. Mavi görünümüne aldanmayın, burada cam yağmuru yağıyor! (HD 189733 b)

Dünya’ya sadece 64 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen, ilk bakışta okyanus dolu, sakin bir cennet gibi görünüyor. Rengi de tam olarak bizim mavi gezegenimizi andırıyor. Ama işin aslı öyle değil... Bu mavi, silikat bulutlarının ışığı saçma şekli sayesinde oluşuyor ve gezegenin atmosferinde cam parçacıkları oluşuyor.

Şiddetli rüzgarlar, saniyede 2.400 metreye kadar ulaşan hızlarla bu camları yana doğru savuruyor. Yani burada camdan bir kasırgaya yakalanmanız işten bile değil...

3. Gerçek hayatta iki güneşi olan bir gezegen (Kepler-16 b)

3. Gerçek hayatta iki güneşi olan bir gezegen (Kepler-16 b)

250 ışık yılı uzaklıktaki Kepler-16 b, Star Wars hayranlarını heyecanlandıracak bir keşif. Çünkü bu gezegen, iki yıldızın etrafında dönüyor.

Ancak ne yazık ki bu film sahnesi gibi görüntünün ardında ölümcül bir soğuk saklı. Yüzey sıcaklıkları -73 ile -101 °C arasında değişiyor. Kısacası burada bir gün batımı romantizmi yaşamak isteyenlerin önce donmaya hazır olması gerekiyor...

4. Pamuk şeker kadar hafif bir gezegen düşünün: Ama o da tehlikeli! (WASP-193 b)

4. Pamuk şeker kadar hafif bir gezegen düşünün: Ama o da tehlikeli! (WASP-193 b)

2023’te onaylanan bu gezegen, bugüne kadar gözlemlenen en düşük yoğunluklu gezegenlerden biri. Çapı Jüpiter’den %50 daha büyük ama kütlesi onun sadece %14’ü! Yani gezegenin neredeyse pamuk şeker kadar hafif olduğu anlamına geliyor. 

Bilim insanları bu yapının neden böyle olduğunu hala çözemedi ama muhtemelen yıldızına çok yakın olması ve atmosferinin hidrojen/helyumla dolu olması büyük etken.

5. Ne yıldız var ne güneş ama yine de manyetik fırtınalar eksik değil! (SIMP J01365663+0933473)

5. Ne yıldız var ne güneş ama yine de manyetik fırtınalar eksik değil! (SIMP J01365663+0933473)

İsmini telaffuz etmek zor ama özelliklerini unutmak imkansız. Çünkü bu gezegen hiçbir yıldıza bağlı değil, uzay boşluğunda başıboş dolaşıyor. Ayrıca kütlesi Jüpiter’in 12,7 katı ve yüzeyi yaklaşık 800 °C sıcaklığında. Ancak onu asıl ilginç yapan şey, Dünya’dan 4 milyon kat güçlü manyetik alanı!

Bu manyetik alan, gezegenin kutuplarında yıldızsız auroralar oluşmasına sebep oluyor. Yani burada kuzey ışıkları bile kendi başına ortaya çıkıyor.

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Ötegezegenlerin keşfi, evrenin sandığımızdan çok daha çeşitli ve hatta çılgın olduğunu bize her geçen gün yeniden kanıtlıyor.

Ötegezegenlerin keşfi, evrenin sandığımızdan çok daha çeşitli ve hatta çılgın olduğunu bize her geçen gün yeniden kanıtlıyor.

Bazıları yaşam ihtimali taşıyan gezegenler üzerine çalışırken, bazıları da “Buraya bırak çadır kurmayı, yaklaşmak bile istemem.” dedirtiyor. Evrenin sonsuz karanlığında; bu kadar tuhaf, ürkütücü ve büyüleyici dünyaların var olduğunu bilmek bile insana tüyler ürpertici bir heyecan vermiyor mu sizce de?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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