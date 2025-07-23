Hissedilen Sıcaklık, Gerçek Sıcaklıktan Neden Farklı? 10-15 Derece Kadar Fark Var!
Hava durumuna ne sıklıkta bakıyorsunuz? Eminiz gün içerisinde birkaç kez baktığınız oluyordur. Özellikle dışarıya çıkacaksanız, bir plan yapacaksanız kendinizi ona göre ayarlamanız gerekir. Özellikle son günlerde havanın son derece sıcak olduğunu düşünürsek! Fakat dereceler üzerinden havayı anlamak biraz zor olabilir. Örneğin havanın 36 derece olması aslında sizin için ne ifade ediyor?
Bir de 'gerçek' sıcaklık ile 'hissedilen' sıcaklık arasında büyük bir fark varsa vay halinize!
Peki hava durumlarında neden gerçek ve hissedilen sıcaklık arasında fark olur?
Kaynak: MGM
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Türkiye, iki farklı sıcak hava dalgasının etkisi altında.
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Peki gerçek sıcaklık ve hissedilen sıcaklık farkı neden olur?
Hissedilen sıcaklığı biraz daha detaylı inceleyelim.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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