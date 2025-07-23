Hissedilen Sıcaklık, Gerçek Sıcaklıktan Neden Farklı? 10-15 Derece Kadar Fark Var!

Hava durumuna ne sıklıkta bakıyorsunuz? Eminiz gün içerisinde birkaç kez baktığınız oluyordur. Özellikle dışarıya çıkacaksanız, bir plan yapacaksanız kendinizi ona göre ayarlamanız gerekir. Özellikle son günlerde havanın son derece sıcak olduğunu düşünürsek! Fakat dereceler üzerinden havayı anlamak biraz zor olabilir. Örneğin havanın 36 derece olması aslında sizin için ne ifade ediyor?

Bir de 'gerçek' sıcaklık ile 'hissedilen' sıcaklık arasında büyük bir fark varsa vay halinize!

Peki hava durumlarında neden gerçek ve hissedilen sıcaklık arasında fark olur?

Kaynak: MGM