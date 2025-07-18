Güneşte Neden Başımız Çatlayacakmış Gibi Ağrır?

Parlak gün ışığı, özellikle migrene yatkın bireyler için güçlü bir tetikleyicidir. Güneşe doğrudan bakmak, yansıyan ışıklarla uzun süre karşı karşıya kalmak ya da UV ışınlarına maruz kalmak, göz kaslarında ve sinirlerde gerilim yaratabilir. Bu durum sadece klasik baş ağrısı değil, ışık hassasiyeti (fotofobi), mide bulantısı ve göz kararması gibi migren semptomlarını da beraberinde getirebilir.

Güneşe karşı duyarlı bireylerde bu etkiler 5-10 dakika gibi kısa bir sürede bile baş gösterebilir. Göz sağlığını korumak için UV filtreli güneş gözlüğü ve geniş kenarlı şapkalarla koruma sağlanmalı, öğle saatlerinde doğrudan güneş altında kalmaktan kaçınılmalıdır.