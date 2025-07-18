Güneşte Neden Başımız Çatlayacakmış Gibi Ağrır?
Yaz aylarında güneşli havada dışarı çıkmak baş ağrısına neden oluyorsa yalnız değilsiniz. Güneş ışığı, sıcaklık ve nem artışı vücutta bazı fizyolojik tepkilere yol açarak baş ağrılarını tetikleyebilir. Özellikle migrene yatkın kişilerde güneş ışığı ağrıyı daha da şiddetli hale getirebilir. Güneşte neden başımız ağrır sorusunun cevabı, birden fazla faktörün birleşiminde gizli. İşte en sık karşılaşılan nedenler ve başa çıkma yolları...
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Sıcak hava ve susuzluk vücudu zorlar, beyni etkiler.
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Güneş ışığı migreni tetikler, ışığa hassasiyet yaratabilir.
Ani sıcaklık farkları sinüsleri etkileyebilir.
Uykusuzluk, alerjiler ve fiziksel yorgunluk tabloyu ağırlaştırır.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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