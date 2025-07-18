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Güneşte Neden Başımız Çatlayacakmış Gibi Ağrır?

Güneşte Neden Başımız Çatlayacakmış Gibi Ağrır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.07.2025 - 19:12

Yaz aylarında güneşli havada dışarı çıkmak baş ağrısına neden oluyorsa yalnız değilsiniz. Güneş ışığı, sıcaklık ve nem artışı vücutta bazı fizyolojik tepkilere yol açarak baş ağrılarını tetikleyebilir. Özellikle migrene yatkın kişilerde güneş ışığı ağrıyı daha da şiddetli hale getirebilir. Güneşte neden başımız ağrır sorusunun cevabı, birden fazla faktörün birleşiminde gizli. İşte en sık karşılaşılan nedenler ve başa çıkma yolları...

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Sıcak hava ve susuzluk vücudu zorlar, beyni etkiler.

Yüksek sıcaklıklar vücutta sıvı kaybını hızlandırır. Terle birlikte kaybedilen su yerine konmazsa, dehidrasyon kaçınılmaz hale gelir. Dehidrasyon ise beyne giden kan akışını azaltarak damarların büzülmesine ve baş ağrısına yol açar. Üstelik susuzluk sadece fiziksel yorgunlukla kalmaz, odaklanma sorunlarına ve uyku problemlerine de neden olabilir. 

Özellikle yaz aylarında susamayı beklemeden su içmek, soğuk içeceklerle değil doğrudan suyla vücudu desteklemek büyük önem taşır. Gün boyu yeterli su tüketmeyen bireylerde görülen baş ağrıları, çoğu zaman fark edilmeden yaşanan susuzlukla ilgilidir.

Güneş ışığı migreni tetikler, ışığa hassasiyet yaratabilir.

Parlak gün ışığı, özellikle migrene yatkın bireyler için güçlü bir tetikleyicidir. Güneşe doğrudan bakmak, yansıyan ışıklarla uzun süre karşı karşıya kalmak ya da UV ışınlarına maruz kalmak, göz kaslarında ve sinirlerde gerilim yaratabilir. Bu durum sadece klasik baş ağrısı değil, ışık hassasiyeti (fotofobi), mide bulantısı ve göz kararması gibi migren semptomlarını da beraberinde getirebilir. 

Güneşe karşı duyarlı bireylerde bu etkiler 5-10 dakika gibi kısa bir sürede bile baş gösterebilir. Göz sağlığını korumak için UV filtreli güneş gözlüğü ve geniş kenarlı şapkalarla koruma sağlanmalı, öğle saatlerinde doğrudan güneş altında kalmaktan kaçınılmalıdır.

Ani sıcaklık farkları sinüsleri etkileyebilir.

Yaz aylarında sık yaşanan bir diğer durum ise dışarının sıcak havası ile klimalı ortamlardaki serinliğin sürekli değişmesiyle oluşan ani sıcaklık geçişleridir. Bu geçişler, sinüs kanallarının daralıp genişlemesine neden olarak içeride basınç birikmesine yol açabilir.

Ayrıca klima nedeniyle kuruyan hava yolları da sinüslerin işlevini bozar ve tahrişi artırabilir. Havadaki nem dengesini korumak için klima kullanılan alanlarda nemlendirici cihazlar ya da basit buhar yöntemleri tercih edilebilir.

Uykusuzluk, alerjiler ve fiziksel yorgunluk tabloyu ağırlaştırır.

Yazın sıcak gecelerinde rahat bir uyku uyumak zorlaşabilir. Uyku bölünmeleri ya da geç saatlerde yatmak, baş ağrılarının ertesi günkü en büyük tetikçisidir. Bunun yanında yazın artan polen ve toz seviyesi, alerjik bireylerde hem burun tıkanıklığına hem de dolaylı yoldan baş ağrılarına yol açar. 

Bir diğer önemli faktör ise fiziksel efor. Açık havada yapılan aktiviteler, vücut ısısının yükselmesine ve kasların gerilmesine neden olarak özellikle ense ve şakak bölgesinde gerilim tipi baş ağrılarını artırabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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