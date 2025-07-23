İstanbul Başta Olmak Üzere Marmara ve Ege'ye "Termo Şok" Uyarısı: Hissedilen Sıcaklıklar 50 Dereceyi Aştı

Türkiye, Afrika'dan gelen iki farklı sıcak hava dalgasının etkisinde kaldı. Birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklıklar rekor düzeylere ulaştı. Uzmanlar öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunurken İstanbul'da hissedilen en yüksek sıcaklıklar da belli oldu.

Hava Forum, başta İstanbul, İzmir, Bursa olmak üzere Marmara ve Ege bölgesinde 'Termo Şok' etkisi yaşandığını açıkladı.