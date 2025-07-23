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İstanbul Başta Olmak Üzere Marmara ve Ege'ye "Termo Şok" Uyarısı: Hissedilen Sıcaklıklar 50 Dereceyi Aştı

İstanbul Başta Olmak Üzere Marmara ve Ege'ye "Termo Şok" Uyarısı: Hissedilen Sıcaklıklar 50 Dereceyi Aştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.07.2025 - 16:54

Türkiye, Afrika'dan gelen iki farklı sıcak hava dalgasının etkisinde kaldı. Birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklıklar rekor düzeylere ulaştı. Uzmanlar öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunurken İstanbul'da hissedilen en yüksek sıcaklıklar da belli oldu.

Hava Forum, başta İstanbul, İzmir, Bursa olmak üzere Marmara ve Ege bölgesinde 'Termo Şok' etkisi yaşandığını açıkladı.

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Hissedilen sıcaklıklar nemin etkisiyle rekor seviyelere ulaştı.

Hissedilen sıcaklıklar nemin etkisiyle rekor seviyelere ulaştı.

Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, nemin de etkisini artırmasıyla dayanılmaz bir hal aldı. Adana'da hissedilen sıcaklık 50 derecenin üstüne çıkarken birçok farklı bölgemizde de durum farksızdı.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı açıklamada İstanbul'un en sıcak günlerinden birini yaşadığını açıkladı. Poyrazın etkisiyle havadaki bağıl nem oranının da yüzde 40 ile yüzde 85 arasında artacağı belirtildi.

Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda ise Marmara ve Ege'de "Termo Şok" etkisi yaşandığı belirtildi.

Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda ise Marmara ve Ege'de "Termo Şok" etkisi yaşandığı belirtildi.
twitter.com

Yaşanan ani sıcaklık değişimlerinin etkisiyle, vücutlarımızda da termal şok yaşanabilir!

Peki Termal Şok Nedir?

Termal şok, vücudun ani ve aşırı sıcaklık değişimlerine maruz kalması sonucu verdiği fizyolojik bir tepkidir. Aşırı sıcak havalarda vücut ısıs da hızla yükselir ve bu da ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Özellikle yaşlılar, kronik hastalar, hamileler ve çocuklar riskli gruptadır.

Ani bayılmalar, nabzın hızlanması, baş dönmesi, bulantı, bilinç bulanıklığı yaşanabilir.

23 Temmuz İstanbul Hissedilen Sıcaklık Ne Kadar?

23 Temmuz İstanbul Hissedilen Sıcaklık Ne Kadar?

Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, Haberler.com'a sıcak havalara yönelik açıklamalarda bulundu. Köse, 'Aşırı sıcaklar yüzünden termal şok yaşanabilir, dikkat edilmesi gerekiyor' dedi.

İstanbul'da bugün hissedilen sıcaklık ise 56 dereceye kadar çıkabiliyor. Köse, bu noktada yaptığı açıklamada ise 'İstanbul'da bugün gölgede 38 derece sıcaklık bekleniyor. Ancak nemin yüzde 60 olması nedeniyle hissedilen sıcaklık 56 dereceyi buluyor. Bu, çok tehlikeli sıcaklık seviyesidir.' ifadelerine yer verdi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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