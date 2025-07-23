İstanbul Başta Olmak Üzere Marmara ve Ege'ye "Termo Şok" Uyarısı: Hissedilen Sıcaklıklar 50 Dereceyi Aştı
Türkiye, Afrika'dan gelen iki farklı sıcak hava dalgasının etkisinde kaldı. Birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklıklar rekor düzeylere ulaştı. Uzmanlar öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunurken İstanbul'da hissedilen en yüksek sıcaklıklar da belli oldu.
Hava Forum, başta İstanbul, İzmir, Bursa olmak üzere Marmara ve Ege bölgesinde 'Termo Şok' etkisi yaşandığını açıkladı.
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Hissedilen sıcaklıklar nemin etkisiyle rekor seviyelere ulaştı.
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Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda ise Marmara ve Ege'de "Termo Şok" etkisi yaşandığı belirtildi.
23 Temmuz İstanbul Hissedilen Sıcaklık Ne Kadar?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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