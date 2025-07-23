AKOM'dan "En Sıcak Gün" Uyarısı: İstanbul’un En Sıcak İlçeleri Belli Oldu
Türkiye, Afrika kaynaklı iki sıcak hava dalgası nedeniyle zor günler geçiriyor. Birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, İstanbul’da da öğle saatlerinde sıcaklık bazı ilçelerde 40’ın üzerine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’un en sıcak ilçesi Ümraniye oldu.
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada da vatandaşların hafta sonuna kadar sürecek sıcak havalarda dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.
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İstanbul’da nemle birlikte bunaltacak hava pazar gününe kadar etkili olacak.
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Saat 11.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkmayın.
İstanbul’da en yüksek sıcaklıkların görüldüğü ilçeler de belli oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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