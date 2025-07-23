AKOM'dan "En Sıcak Gün" Uyarısı: İstanbul’un En Sıcak İlçeleri Belli Oldu

Türkiye, Afrika kaynaklı iki sıcak hava dalgası nedeniyle zor günler geçiriyor. Birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, İstanbul’da da öğle saatlerinde sıcaklık bazı ilçelerde 40’ın üzerine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’un en sıcak ilçesi Ümraniye oldu.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada da vatandaşların hafta sonuna kadar sürecek sıcak havalarda dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.