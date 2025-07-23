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AKOM'dan "En Sıcak Gün" Uyarısı: İstanbul’un En Sıcak İlçeleri Belli Oldu

AKOM'dan "En Sıcak Gün" Uyarısı: İstanbul’un En Sıcak İlçeleri Belli Oldu

AKOM
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.07.2025 - 13:25

Türkiye, Afrika kaynaklı iki sıcak hava dalgası nedeniyle zor günler geçiriyor. Birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, İstanbul’da da öğle saatlerinde sıcaklık bazı ilçelerde 40’ın üzerine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’un en sıcak ilçesi Ümraniye oldu. 

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada da vatandaşların hafta sonuna kadar sürecek sıcak havalarda dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.

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İstanbul’da nemle birlikte bunaltacak hava pazar gününe kadar etkili olacak.

İstanbul’da nemle birlikte bunaltacak hava pazar gününe kadar etkili olacak.

AKOM’un yaptığı açıklamada, “Sıcaklıkların bugün öğle saatlerinde 39 derece civarında seyretmesi, bazı bölgelerde ise 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte haftanın en sıcak günü yaşanacak. Akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın (poyraz), pazar gününe kadar aralıklarla 20-50 kilometre şiddetinde etkili olması bekleniyor. Poyraz, gündüz sıcaklıklarının aşırı yükselmesini engellese de, havadaki bağıl nem oranının yüzde 40 ile yüzde 85 arasında artmasına yol açacak. Bu nedenle pazar gününe kadar bunaltıcı sıcak hava şartları devam edecek' ifadelerine yer verildi.

Saat 11.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkmayın.

Saat 11.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkmayın.

İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlikeli değerlere ulaşan sıcaklıklara karşı özellikle 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dikkatli olunması gerekiyor. Güneş ışınlarının en dik geldiği bu saatlerde yaşlılar, hamileler, solunum yolu rahatsızlıkları bulunanlar, kalp yetmezliği gibi kronik hastalıkları olan vatandaşların güneş altında bulunmaması öneriliyor. Yetkililer, yurttaşları sıcak hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyor.

İstanbul’da en yüksek sıcaklıkların görüldüğü ilçeler de belli oldu.

İstanbul’da en yüksek sıcaklıkların görüldüğü ilçeler de belli oldu.

MGM verilerine göre 12:50 itibariyle Ümraniye 41,4 derece Ataşehir ise 41 derece ile en sıcak nokta oldu.

Diğer ilçelerin anlık sıcaklık verileri ise şöyle:

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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