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Türkiye ile İngiltere Arasında Eurofighter Typhoon Savaş Uçakları Alımı İçin Mutabakat İmzalandı

Türkiye ile İngiltere Arasında Eurofighter Typhoon Savaş Uçakları Alımı İçin Mutabakat İmzalandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.07.2025 - 11:23

Milli Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık ile Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımı için mutabakat imzalandığını duyurdu. Anlaşmayı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey imzaladı.

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Türkiye’nin hava gücüne katı sağlayaca olan Eurofighter Typhoon savaş uçakları için bugün önemli bir gelişme yaşandı.

Türkiye’nin hava gücüne katı sağlayaca olan Eurofighter Typhoon savaş uçakları için bugün önemli bir gelişme yaşandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, 'Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları; bugün İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış, Türkiye-Birleşik Krallık ortaklığının gücünü yeniden teyit etmiş, iki ülkenin NATO aracılığıyla yürütülen iş birliği dâhil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma iş birliğinin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki gelişen bağlarının önemini vurgulamışlardır. Her iki Bakan da, İttifak’ın ortak caydırıcılığını desteklemek amacıyla bu stratejik ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulunmuştur.' denildi.

“Türkiye’nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacak.”

“Türkiye’nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacak.”

MSB’nin açıklaması şöyle devam etti;

“İki ülke, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir. Türkiye’nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO’nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye’nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu gelişme, Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığında, kabiliyet iş birliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır. Savunma Bakanları bugün ortak bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmîleştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Her iki Bakan da bu imzayı, Türkiye’nin Typhoon topluluğuna katılımı yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılamakta ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönünde ortak bir hedefi paylaşmaktadır.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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