Türkiye ile İngiltere Arasında Eurofighter Typhoon Savaş Uçakları Alımı İçin Mutabakat İmzalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık ile Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımı için mutabakat imzalandığını duyurdu. Anlaşmayı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey imzaladı.
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Türkiye’nin hava gücüne katı sağlayaca olan Eurofighter Typhoon savaş uçakları için bugün önemli bir gelişme yaşandı.
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“Türkiye’nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacak.”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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