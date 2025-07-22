ROKETSAN Geliştirdi: Türkiye’nin İlk Hipersonik Balistik Füzesi TAYFUN BLOK-4 Görücüye Çıktı

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, TAYFUN BLOK-4 hipersonik füze olduğunu belirterek, 'Aslında ülkemizin balistik füze teknolojisi alanında geldiği noktayı gösteren çok önemli bir ürün. Malumunuz TAYFUN Projesi halihazırda seri üretimde ve envanterdeki çalışmaları devam ediyor. TAYFUN BLOK-4, hipersonik hıza sahip olan, 10 metre boyuyla ve 7 bin 200 kilo ağırlığıyla TAYFUN ailesinin savaş alanındaki en caydırıcı etkiye sahip üyesi olacak.' diye konuştu.