ROKETSAN Geliştirdi: Türkiye’nin İlk Hipersonik Balistik Füzesi TAYFUN BLOK-4 Görücüye Çıktı
Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen IDEF 2025 kapsamında ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk hipersonik balistik füzesi TAYFUN BLOK-4 tanıtıldı.
Hipersonik hıza sahip olan TAYFUN BLOK-4 10 metro boyunda olduğu ve 7 bin 200 kilo ağırlığında.
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İran ile İsrail arasında yaşanan savaşta hipersonik füzelerin ne kadar etkili olduğu ortaya çıkmıştı.
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Türkiye’nin ilk hipersonik füzesi tanıtıldı. 👇
Türkiye'nin ilk hipersonik füzesinin gelecek yılla birlikte envantere girmesi bekleniyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Sağ alt köşede AA yazınca insan bi inanası gelmiyo tabi
sallamasyon zaten
bazı kaynaklarda 100km menzili olduğu söyleniyor. ne yapacak ak Kadıköy'den Gebze'yi mi vuracak
hangi kaynak
Ne yapacaz teşekkür mü edelim sana senin paranı veren ATM ye teşekkür etmekle AKP ye teşekkür etmek arasında hic bir fark yok yapmak zorundaydın yaptın ne ol... Devamını Gör