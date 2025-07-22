onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ROKETSAN Geliştirdi: Türkiye’nin İlk Hipersonik Balistik Füzesi TAYFUN BLOK-4 Görücüye Çıktı

ROKETSAN Geliştirdi: Türkiye’nin İlk Hipersonik Balistik Füzesi TAYFUN BLOK-4 Görücüye Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.07.2025 - 20:56

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen IDEF 2025 kapsamında ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk hipersonik balistik füzesi TAYFUN BLOK-4 tanıtıldı. 

Hipersonik hıza sahip olan TAYFUN BLOK-4 10 metro boyunda olduğu ve 7 bin 200 kilo ağırlığında.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İran ile İsrail arasında yaşanan savaşta hipersonik füzelerin ne kadar etkili olduğu ortaya çıkmıştı.

İran ile İsrail arasında yaşanan savaşta hipersonik füzelerin ne kadar etkili olduğu ortaya çıkmıştı.

İran, İsrail’in güçlü hava savunma sistemlerine rağmen hipersonik füzelerler İsrail kentlerini vurmuştu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada füze stoklarımızda artış olacağını duyurmuştu.

Türkiye’nin ilk hipersonik füzesi tanıtıldı. 👇

Türkiye'nin ilk hipersonik füzesinin gelecek yılla birlikte envantere girmesi bekleniyor.

Türkiye'nin ilk hipersonik füzesinin gelecek yılla birlikte envantere girmesi bekleniyor.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, TAYFUN BLOK-4 hipersonik füze olduğunu belirterek, 'Aslında ülkemizin balistik füze teknolojisi alanında geldiği noktayı gösteren çok önemli bir ürün. Malumunuz TAYFUN Projesi halihazırda seri üretimde ve envanterdeki çalışmaları devam ediyor. TAYFUN BLOK-4, hipersonik hıza sahip olan, 10 metre boyuyla ve 7 bin 200 kilo ağırlığıyla TAYFUN ailesinin savaş alanındaki en caydırıcı etkiye sahip üyesi olacak.' diye konuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
5
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
kenanöz kenan

Sağ alt köşede AA yazınca insan bi inanası gelmiyo tabi

zülkarneyn

bazı kaynaklarda 100km menzili olduğu söyleniyor. ne yapacak ak Kadıköy'den Gebze'yi mi vuracak

b.marley

hangi kaynak

Romeo

Ne yapacaz teşekkür mü edelim sana senin paranı veren ATM ye teşekkür etmekle AKP ye teşekkür etmek arasında hic bir fark yok yapmak zorundaydın yaptın ne ol... Devamını Gör