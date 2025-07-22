onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Metrobüste Bir İlginç Tartışma: "Nasıl Selamımı Almazsın Çakal!"

Metrobüste Bir İlginç Tartışma: "Nasıl Selamımı Almazsın Çakal!"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.07.2025 - 18:51

İstanbul’da metrobüste yaşanan bir tartışmanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Metrobüse giren yaşlı bir kişi, selamını almadığı gerekçesiyle metrobüste bulunan bir kişi ile kavga etmeye başladı.

“Nasıl selamımı almazsın. Sen ateist misin?” diyerek tartışmaya devam eden yaşlı kişi metrobüstekiler tarafından sakinleştirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’da toplu taşımanın bel kemiği olan metrobüste yaşanan bir tartışma gündemde.

İstanbul’da toplu taşımanın bel kemiği olan metrobüste yaşanan bir tartışma gündemde.

Avcılar mevkiinde metrobüse giren yaşlı bir adam, verdiği selamı almayan bir kişiye tepki gösterdi. 

“Ben selam almıyorum arkadaş” sözleri üzerine iyice sinirlen yaşlı kişi, “Ulan almazsan alma çakal. Müslüman memleket burası. Selam veriyoruz , ben almam diyor. Sen ateist misin?” diyerek sözlerine sürdürdü. 

Yaşlı kişi metrobüste bulunanlar tarafından sakinleştirildi.

İşte yaşanan ilginç tartışmanın görüntüleri 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
15
7
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın