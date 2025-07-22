Metrobüste Bir İlginç Tartışma: "Nasıl Selamımı Almazsın Çakal!"

İstanbul’da metrobüste yaşanan bir tartışmanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Metrobüse giren yaşlı bir kişi, selamını almadığı gerekçesiyle metrobüste bulunan bir kişi ile kavga etmeye başladı.

“Nasıl selamımı almazsın. Sen ateist misin?” diyerek tartışmaya devam eden yaşlı kişi metrobüstekiler tarafından sakinleştirildi.