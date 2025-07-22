Metrobüste Bir İlginç Tartışma: "Nasıl Selamımı Almazsın Çakal!"
İstanbul’da metrobüste yaşanan bir tartışmanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Metrobüse giren yaşlı bir kişi, selamını almadığı gerekçesiyle metrobüste bulunan bir kişi ile kavga etmeye başladı.
“Nasıl selamımı almazsın. Sen ateist misin?” diyerek tartışmaya devam eden yaşlı kişi metrobüstekiler tarafından sakinleştirildi.
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İstanbul’da toplu taşımanın bel kemiği olan metrobüste yaşanan bir tartışma gündemde.
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İşte yaşanan ilginç tartışmanın görüntüleri 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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