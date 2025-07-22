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Gerekçeli Karar Açıklandı: Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u Darbettiği Abajur Silah Sayıldı!

Gerekçeli Karar Açıklandı: Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u Darbettiği Abajur Silah Sayıldı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.07.2025 - 17:03

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Davada Ozan Güven'in 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından gerekçeli karar açıklandı. Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u darbettiği abajur silah sayıldı. Gerekçeli kararda Güven'in suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği ve ‘silahla kasten yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtildi.

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Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla yargılanıyordu.

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla yargılanıyordu.

Davada Ozan Güven'e kasten yaralama suçundan mahkeme tarafından 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesi davaya ilişkin gerekçeli kararı açıkladı.

Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u darbettiği abajur 'silah' sayıldı.

Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u darbettiği abajur 'silah' sayıldı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nin davaya ilişkin gerekçeli kararında, Güven'in suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği belirtildi. Kararda, Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un birlikte arkadaşları olan tanık Ramazan Çelik'in evine gittiklerini, sohbet sırasında Bulutsuz'un önceki ilişkisinden bahsettiğini, sonrasında Güven'e ait eve geçtiklerini ve evde yalnız bulundukları sırada aralarındaki tartışmanın büyüdüğünü aktarıldı. Gerekçeli kararda, tartışma sırasında Güven'in abajurla vurmak suretiyle ve elleriyle Bulutsuz'u darp ettiği, darp sonucunda alınan rapora göre Bulutsuz'un vücudunun çeşitli yerlerinden basit tıbbi bir müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığı, Güven'in ise suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği ve ‘silahla kasten yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğu bilgisi aktarıldı.

Ayrıca gerekçeli kararda, Deniz Bulutsuz hakkındaki yaralama suçuna ilişkin yapılan değerlendirmede ise ilk fiziksel temasın Ozan Güven tarafından abajur ile Bulutsuz'un çenesine yönelik olduğu, Bulutsuz'un kendisine yönelik darp eylemini engellemek amacıyla Güven'e fiziksel eylemlerde bulunduğu, kendisine yapılan saldırıyı def etmek amacıyla yapıldığının kabul edildiği, bu durumda Bulutsuz'un saldırıyı defederken saldırıyla orantılı bir şekilde davrandığı kaydedildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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