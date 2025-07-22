Gerekçeli Karar Açıklandı: Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u Darbettiği Abajur Silah Sayıldı!
Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Davada Ozan Güven'in 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından gerekçeli karar açıklandı. Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u darbettiği abajur silah sayıldı. Gerekçeli kararda Güven'in suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği ve ‘silahla kasten yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtildi.
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Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla yargılanıyordu.
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Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u darbettiği abajur 'silah' sayıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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