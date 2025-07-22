Sakarya’da Çıkıp Bilecik’e Sıçrayan Orman Yangını Büyüyor; Köyler Tahliye Edildi, Dumanlar Eskşiehir’e Ulaştı
Sakarya’nın Geyve ilçesindeki ormanda çıkarak Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçrayan yangın devam ederken, valilik kararıyla 4 köy tahliye edildi. Ekiplerin alevleri söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Osmaneli’nde devam eden orman yangınının dumanı tüm ilçeyi kapladı. Rüzgarın da etkisiyle yoğun duman komşu il olan Eskişehir’e kadar ulaştı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de yaptığı açıklamada “Bilecik tarihinin en büyük yangınlarıyla karşı karşıya kaldık” dedi.
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Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bilecik’e sıçradı.
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Boşaltılan köylere yakın olan ormanda devam eden yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra köylüler de destek veriyor.
Boşaltılan köyde oturan Batuhan Yiğit (22), yangının yayılarak devam ettiğini ve bu nedenle orman çevresindeki köyün tahliye edildiğini söyledi.
Osmaneli’nde devam eden orman yangınının dumanı tüm ilçeyi kapladı.
"Bilecik tarihinin en büyük yangınlarıyla karşı karşıya kaldık"
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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