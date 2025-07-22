Sakarya’da Çıkıp Bilecik’e Sıçrayan Orman Yangını Büyüyor; Köyler Tahliye Edildi, Dumanlar Eskşiehir’e Ulaştı

Havanın kararmasıyla hava araçlarının çalışmalarına ara verdiğini ancak ekiplerin sahada sabaha kadar müdahaleye devam edeceğini vurgulayan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer şu açıklamaları yaptı:

'Umut ediyoruz ki rüzgarımız diner. Dindiği zaman ekiplerimizle kontrol altına ve söndürme çalışmalarımızı tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Şu an enerjisini düşürdük ama bu 'kontrol altına aldık' anlamına gelmez. Tedbirlerimiz var, sabaha kadar çalışmalarımız devam edecek. Ben yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Şükürler olsun ki 4 köyümüzü boşalttık ama bir can kaybımız yok. Hayvansal anlamda da bir kaybımız yok. Tedbirlerimizi aldık. Sahada sabaha kadar da çalışacağız.'

Sözer, sahada müthiş bir dayanışmanın olduğunu vurgulayarak, 'Aziz Bilecikli hemşehrilerimizle gurur duyduk. Traktörünü, su tankerini alan 'ne yapabiliriz?' dediler. Onlar da bize çok destek verdiler, var olsunlar. İş birliği, bu dayanışma yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarımıza cesaret verdi. Özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Bilecik'in bu yıl 2. büyük yangını yaşadığını hatırlatan Sözer, 'Bilecik tarihinin en büyük yangınlarıyla karşı karşıya kaldık ama tek sevindirici tarafı can kaybımız yok.' dedi.