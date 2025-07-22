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Sakarya’da Çıkıp Bilecik’e Sıçrayan Orman Yangını Büyüyor; Köyler Tahliye Edildi, Dumanlar Eskşiehir’e Ulaştı

Sakarya’da Çıkıp Bilecik’e Sıçrayan Orman Yangını Büyüyor; Köyler Tahliye Edildi, Dumanlar Eskşiehir’e Ulaştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.07.2025 - 08:44 Son Güncelleme: 22.07.2025 - 08:45

Sakarya’nın Geyve ilçesindeki ormanda çıkarak Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçrayan yangın devam ederken, valilik kararıyla 4 köy tahliye edildi. Ekiplerin alevleri söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Osmaneli’nde devam eden orman yangınının dumanı tüm ilçeyi kapladı. Rüzgarın da etkisiyle yoğun duman komşu il olan Eskişehir’e kadar ulaştı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de yaptığı açıklamada “Bilecik tarihinin en büyük yangınlarıyla karşı karşıya kaldık” dedi.

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Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bilecik’e sıçradı.

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bilecik’e sıçradı.

Osmaneli ilçesine bağlı Kızılöz köyü çevresinde etkili olan orman yangını daha sonra Borcak, Kazancı ve Büyükyenice köylerini de tehdit etti. Bilecik Valiliği, ormandan gelecek yangın tehlikesi nedeniyle Osmaneli ilçesindeki Kızılöz, Borcak, Kazancı ve Büyükyenice köylerine tahliye karar verdi. Köylüler önce hayvanlarını daha sonra ise yanlarına aldıkları eşyaları güvenli bölgelere taşıdı.

Boşaltılan köylere yakın olan ormanda devam eden yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra köylüler de destek veriyor.

Boşaltılan köylere yakın olan ormanda devam eden yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra köylüler de destek veriyor.

Traktörleriyle su tankı taşıyan köylüler, ekiplerin arazözlerle ulaşması için yapılan yol açma çalışmalarına da katıldı. Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri koordineli bir şekilde çalışıyor. Havanın karardığı saatlere kadar alevlere helikopterler de müdahale edilirken, karadan arazözler, iş makineleri mücadeleyi sürdürüyor. Osmaneli Belediyesi, ilçe hoparlöründen yaptığı anonslarıyla su tankı bulunan traktör sahipleri ile hayvan taşıma aracı olanları yangın bölgesine destek vermeye çağırdı. Belediye anonslarında, “Her araç bir hayat kurtarabilir” denildi.

Boşaltılan köyde oturan Batuhan Yiğit (22), yangının yayılarak devam ettiğini ve bu nedenle orman çevresindeki köyün tahliye edildiğini söyledi.

Boşaltılan köyde oturan Batuhan Yiğit (22), yangının yayılarak devam ettiğini ve bu nedenle orman çevresindeki köyün tahliye edildiğini söyledi.

Herkesin canla başla alevleri söndürmeye çalıştığını ifade eden Yiğit, “Burada maske ve su dağıtıyorum. Yardımlar sırasında yangının içinden motosiklet çıkardım, kimin olduğunu bilmiyorum. Vatandaşların durumları kötü, zehirlenenler var ve hayvanlarını kurtarmaya çalışanlar da var. Helikopterler müdahaleye devam ediyor. Herkes canla başla devam ediyor. Traktörler, motosikletler ve gerekirse insanlar koşarak su ve ayran dağıtıyor. Her şey devam ediyor” dedi.

Osmaneli’nde devam eden orman yangınının dumanı tüm ilçeyi kapladı.

Osmaneli’nde devam eden orman yangınının dumanı tüm ilçeyi kapladı.

Rüzgarın da etkisiyle yoğun duman komşu il olan Eskişehir’e kadar ulaştı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

"Bilecik tarihinin en büyük yangınlarıyla karşı karşıya kaldık"

"Bilecik tarihinin en büyük yangınlarıyla karşı karşıya kaldık"

Havanın kararmasıyla hava araçlarının çalışmalarına ara verdiğini ancak ekiplerin sahada sabaha kadar müdahaleye devam edeceğini vurgulayan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer şu açıklamaları yaptı:

'Umut ediyoruz ki rüzgarımız diner. Dindiği zaman ekiplerimizle kontrol altına ve söndürme çalışmalarımızı tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Şu an enerjisini düşürdük ama bu 'kontrol altına aldık' anlamına gelmez. Tedbirlerimiz var, sabaha kadar çalışmalarımız devam edecek. Ben yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Şükürler olsun ki 4 köyümüzü boşalttık ama bir can kaybımız yok. Hayvansal anlamda da bir kaybımız yok. Tedbirlerimizi aldık. Sahada sabaha kadar da çalışacağız.'

Sözer, sahada müthiş bir dayanışmanın olduğunu vurgulayarak, 'Aziz Bilecikli hemşehrilerimizle gurur duyduk. Traktörünü, su tankerini alan 'ne yapabiliriz?' dediler. Onlar da bize çok destek verdiler, var olsunlar. İş birliği, bu dayanışma yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarımıza cesaret verdi. Özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Bilecik'in bu yıl 2. büyük yangını yaşadığını hatırlatan Sözer, 'Bilecik tarihinin en büyük yangınlarıyla karşı karşıya kaldık ama tek sevindirici tarafı can kaybımız yok.' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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