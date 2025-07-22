Gizlice Başka İlçede Gömüldü: Eşi ve 2 Çocuğunu Yangında Öldüren İtfaiye Eri Cezaevinde Ölmüştü

Yangın sırasında evde olmayan itfaiye eri baba Turgay Ahmet Gezgin ise olay yerinde fenalık geçirmişti. Evin yatak odasında çıkan ve başka bir odaya sıçramayan yangını şüpheli bulan güvenlik güçleri, savcılığın talimatıyla yaptıkları detaylı incelemede güvenlik kamerası kayıtları verilerine göre yangından sonra fenalaşıp baygınlık geçiren Turgay Gezgin'in, yangından kısa süre önce eve girip çıktığını tespit etmişti.

Ayrıca Turgay Ahmet Gezgin’in yangından 10 gün sonra F.T. isimli bir kadınla nişanlandığı da ortaya çıkmıştı. Polis ekiplerinin takibi sonrasında Turgay Ahmet Gezgin tutuklanmış, nişanlısı ise adli kontrol kararı ile serbest kalmıştı.