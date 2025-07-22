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Gizlice Başka İlçede Gömüldü: Eşi ve 2 Çocuğunu Yangında Öldüren İtfaiye Eri Cezaevinde Ölmüştü

Gizlice Başka İlçede Gömüldü: Eşi ve 2 Çocuğunu Yangında Öldüren İtfaiye Eri Cezaevinde Ölmüştü

Aydın
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.07.2025 - 17:42

Aydın’da itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin, evinde yangın çıkararak eşi ve 2 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmış ve tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü olarak bulunmuştu.

Gezgin bugün Aydın’da memleketi Nazilli yerine Yenipazar ilçesinde gizli bir şekilde toprağa verildi. Turgay Ahmet Gezgin’in ismi mezar taşına da yazılmadı.

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Aydın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz Mart ayında bir evde çıkan yangında Fatma Gezgin ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti.

Aydın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz Mart ayında bir evde çıkan yangında Fatma Gezgin ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti.

Yangın sırasında evde olmayan itfaiye eri baba Turgay Ahmet Gezgin ise olay yerinde fenalık geçirmişti. Evin yatak odasında çıkan ve başka bir odaya sıçramayan yangını şüpheli bulan güvenlik güçleri, savcılığın talimatıyla yaptıkları detaylı incelemede güvenlik kamerası kayıtları verilerine göre yangından sonra fenalaşıp baygınlık geçiren Turgay Gezgin'in, yangından kısa süre önce eve girip çıktığını tespit etmişti.

Ayrıca Turgay Ahmet Gezgin’in yangından 10 gün sonra F.T. isimli bir kadınla nişanlandığı da ortaya çıkmıştı. Polis ekiplerinin takibi sonrasında Turgay Ahmet Gezgin tutuklanmış, nişanlısı ise adli kontrol kararı ile serbest kalmıştı.

Adana’daki cezaevinde ölü olarak bulundu.

Adana’daki cezaevinde ölü olarak bulundu.

Katil zanlısı Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından Nazilli Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Sonrasında Adana Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Gezgin cezaevi görevlileri tarafından 20 Temmuz tarihin ölü olarak bulundu. Yetkililer, Gezgin'in cezaevinde kendi hayatına son verdiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başka ilçede kimseye haber vermeden defnedildi.

Başka ilçede kimseye haber vermeden defnedildi.

Ailesini katleden Gezgin'in bugün Nazilli Gülistan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Nazilli Malhallı Mezarlığı'na defin edilmesi bekleniyordu. Gülistan Camii'ne gelen basın mensupları cenazenin burada bulunmadığını öğrenirken, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından cenazesi alınan Gezgin'in olabilecek tepkiler üzerine Yenipazar ilçesi Donduran Mahallesi'nde sabah saatlerinde gizlice defnedildiği ortaya çıktı. Mezar taşında adı dahi bulunmayan Gezgin'in mezarlığa getirildiği tabutun, olduğu yerde bırakıldığı öğrenildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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