Gizlice Başka İlçede Gömüldü: Eşi ve 2 Çocuğunu Yangında Öldüren İtfaiye Eri Cezaevinde Ölmüştü
Aydın’da itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin, evinde yangın çıkararak eşi ve 2 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmış ve tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü olarak bulunmuştu.
Gezgin bugün Aydın’da memleketi Nazilli yerine Yenipazar ilçesinde gizli bir şekilde toprağa verildi. Turgay Ahmet Gezgin’in ismi mezar taşına da yazılmadı.
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Aydın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz Mart ayında bir evde çıkan yangında Fatma Gezgin ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti.
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Adana’daki cezaevinde ölü olarak bulundu.
Başka ilçede kimseye haber vermeden defnedildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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