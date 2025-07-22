onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yangın Kontrol Altına Alındı: İstanbul’da Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde Yangın

Yangın Kontrol Altına Alındı: İstanbul’da Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde Yangın

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.07.2025 - 17:02

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde yangın çıktı. Yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü. Olayda hayatını kaybeden veya yaralanan kimse olmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Olay yerinden ilk görüntüler 👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
BlueCrown

Yanmayan yerleri söyleyin daha kolay olur