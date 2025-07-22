Yangın Kontrol Altına Alındı: İstanbul’da Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde Yangın
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde yangın çıktı. Yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü. Olayda hayatını kaybeden veya yaralanan kimse olmadı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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