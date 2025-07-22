Menajeri Noktayı Koydu: "Hakan Çalhanoğlu Seneye Inter’de Olacak"
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun transferi ile ilgili yaşananlar gündemdeydi. Yıldız oyuncunun ismi ilk önce Galatasaray ile anılmış ancak sonrasında Fenerbahçe’nin de transferde devreye girdiği iddia edilmişti.
Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic-Wipfler, TRT Spor’da katıldığı canlı yayında Hakan’ın seneye kariyerine Inter’de devam edeceğini söyledi.
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A Milli Futbol Takımının kaptanlığını yapan Hakan Çalhanoğlu’nun adı transfer döneminde en çok konuşulan oyuncuların başında geliyordu.
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Hakan menajeri son noktayı koydu: “Inter’de kalacak”
Hakan Çalhanoğlu’nun menajerinin TRT Spor’da yaptığı açıklamalar 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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