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Menajeri Noktayı Koydu: "Hakan Çalhanoğlu Seneye Inter’de Olacak"

Menajeri Noktayı Koydu: "Hakan Çalhanoğlu Seneye Inter’de Olacak"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.07.2025 - 18:16

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun transferi ile ilgili yaşananlar gündemdeydi. Yıldız oyuncunun ismi ilk önce Galatasaray ile anılmış ancak sonrasında Fenerbahçe’nin de transferde devreye girdiği iddia edilmişti.

Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic-Wipfler, TRT Spor’da katıldığı canlı yayında Hakan’ın seneye kariyerine Inter’de devam edeceğini söyledi.

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A Milli Futbol Takımının kaptanlığını yapan Hakan Çalhanoğlu’nun adı transfer döneminde en çok konuşulan oyuncuların başında geliyordu.

A Milli Futbol Takımının kaptanlığını yapan Hakan Çalhanoğlu’nun adı transfer döneminde en çok konuşulan oyuncuların başında geliyordu.

Yıldız futbolcunun ismi ilk önce Galatasaray ile anılmıştı. Ancak Galatasaray’ın Osimhen transferine yoğunlaşması sonrasında Hakan’ın ismi ikinci planda kalmıştı.

Sonrasında ise Hakan Çalhanoğlu’nun Fenerbahçe ile görüştüğü belirtilmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Hakan’ın transferini bizzat kendisinin yürüttüğü iddia ediliyordu.

Hakan menajeri son noktayı koydu: “Inter’de kalacak”

Hakan menajeri son noktayı koydu: “Inter’de kalacak”

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic-Wipfler, TRT Spor canlı yayınına katılarak soruları cevapladı.

Stipic-Wipfler, Hakan için Türk takımlarıyla hiçbir görüşme yapmadıklarını, Hakan’ın gelecek yıl da kariyerine Inter’de devam edeceğini söyledi.

Gordon Stipic-Wipfler ayrıca Galatasaray’ın transfer planının başka olduğunu da sözlerine ekledi.

Hakan Çalhanoğlu’nun menajerinin TRT Spor’da yaptığı açıklamalar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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