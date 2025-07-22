Menajeri Noktayı Koydu: "Hakan Çalhanoğlu Seneye Inter’de Olacak"

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic-Wipfler, TRT Spor canlı yayınına katılarak soruları cevapladı.

Stipic-Wipfler, Hakan için Türk takımlarıyla hiçbir görüşme yapmadıklarını, Hakan’ın gelecek yıl da kariyerine Inter’de devam edeceğini söyledi.

Gordon Stipic-Wipfler ayrıca Galatasaray’ın transfer planının başka olduğunu da sözlerine ekledi.