onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray’ın Victor Osimhen’in Bonservisine Ödeyeceği 75 Milyon Euro’ya Neler Alınabilir?

Galatasaray’ın Victor Osimhen’in Bonservisine Ödeyeceği 75 Milyon Euro’ya Neler Alınabilir?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.07.2025 - 11:58 Son Güncelleme: 21.07.2025 - 12:06

Galatasaray yılan hikayesine dönen Victor Osimhen transferini bitirmek üzere. Sarı kırmızılı takım, yıldız futbolcu için İtalyan kulübü Napoli’ye 75 milyon euro serbest kalma maddesine ödeyecek. 

O zaman klasikleşen bir içerikle sizlerle birlikteyiz: Galatasaray’ın Osimhen için ödeyeceği 75 milyon euro ile neler yapılabilirdi/alınabilirdi. 

Not: Bu içerik hazırlanırken euro 47 TL’ydi…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray, Victor Osimhen’in 75 milyon euro olan serbest kalma maddesini ödemeyi kabul etti.

Galatasaray, Victor Osimhen’in 75 milyon euro olan serbest kalma maddesini ödemeyi kabul etti.

Euro’yu 47 TL olarak baz aldığımızda sarı kırmızılı takımın Napoli’ye ödeyeceği para 3 MİLYAR 525 MİLYON TL…

Peki bu para ile neler alınabilirdi/yapılabilirdi:

İstanbul'da ortalama 500 daire alıp kendi adınızı verdiğiniz yeni bir semt kurabilirsiniz!

İstanbul'da ortalama 500 daire alıp kendi adınızı verdiğiniz yeni bir semt kurabilirsiniz!

Kendinize 58 tane 2025 model Ferrari 296 GTS’den alabilirsiniz.

Kendinize 58 tane 2025 model Ferrari 296 GTS’den alabilirsiniz.

Ya da az önce kurduğunuz mahalleye 2000'den fazla Passat alabilirsiniz.

Ya da az önce kurduğunuz mahalleye 2000'den fazla Passat alabilirsiniz.

Yaklaşık 8 bin adet Super Bowl VIP bileti.

Yaklaşık 8 bin adet Super Bowl VIP bileti.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray - Fenerbahçe maçına en pahalı biletten yaklaşık 118.000 adet.

Galatasaray - Fenerbahçe maçına en pahalı biletten yaklaşık 118.000 adet.

Gelecek yıl Robert Koleji'nde 1765, Koç Okulları'nda 1560 öğrenci okutulurdu.

Gelecek yıl Robert Koleji'nde 1765, Koç Okulları'nda 1560 öğrenci okutulurdu.

Dünyayı kasıp kavuran oyuncaktan ortalama 7 milyon adet alınabilirdi.

Dünyayı kasıp kavuran oyuncaktan ortalama 7 milyon adet alınabilirdi.

Düğünlerimizin vazgeçilmez takısı çeyrek altından çok değil sadece 503 bin adet alınabilirdi.

Düğünlerimizin vazgeçilmez takısı çeyrek altından çok değil sadece 503 bin adet alınabilirdi.

Aman dikkat! Her gün 50.000.000 TL harcarsanız 70 günde biter!

Aman dikkat! Her gün 50.000.000 TL harcarsanız 70 günde biter!
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5 milyon 900 bin adet yılbaşı milli piyango tam bileti alınır.

5 milyon 900 bin adet yılbaşı milli piyango tam bileti alınır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
8
6
3
3
2
2
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın