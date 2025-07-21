Galatasaray’ın Victor Osimhen’in Bonservisine Ödeyeceği 75 Milyon Euro’ya Neler Alınabilir?
Galatasaray yılan hikayesine dönen Victor Osimhen transferini bitirmek üzere. Sarı kırmızılı takım, yıldız futbolcu için İtalyan kulübü Napoli’ye 75 milyon euro serbest kalma maddesine ödeyecek.
O zaman klasikleşen bir içerikle sizlerle birlikteyiz: Galatasaray’ın Osimhen için ödeyeceği 75 milyon euro ile neler yapılabilirdi/alınabilirdi.
Not: Bu içerik hazırlanırken euro 47 TL’ydi…
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Galatasaray, Victor Osimhen’in 75 milyon euro olan serbest kalma maddesini ödemeyi kabul etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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