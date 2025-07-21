Denize Girdikleri İçin Kümese Kapatılan Kazlar Şartlı Tahliye Edildi!
Balıkesir’de denize girdikleri için şikayet edilerek kümese kapatılan kazlara 'şartlı tahliye' geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince denize girmemek ve sokağa çıkmamak şartıyla kümesten çıkmalarına izin verilen kazlar, bahçede gezebildi, su kaplarına koyulan su ile serinledi.
Kaynak: DHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erdek ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Keşniş, çevresinde hayvanlara olan sevgisiyle tanınıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 ay kümeste kalan kazlara şartlı tahliye geldi!
Kararın tebliğ edildiği Mehmet Keşniş ile kızı Başak Keşniş'in ilk işi, 1 aydan beri kümeste kapalı olan kazları, bahçeye salmak oldu.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın