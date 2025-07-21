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Alman BILD Yazdı: "Galatasaray Genç Yıldız Enzo Millot ile İlgileniyor"

Alman BILD Yazdı: "Galatasaray Genç Yıldız Enzo Millot ile İlgileniyor"

galatasaray
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.07.2025 - 21:50

Victor Osimhen transferinde mutlu son ulaştığı iddia edilen Galatasaray için bir transfer haberi de Almanya’dan geldi.

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden BILD, Galatasaray’ın Stuttgart’ın 23 yaşındaki genç yıldızı Enzo Millot ile ilgilendiğini yazdı.

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Süper Lig’de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da transfer harekatı devam ediyor.

Süper Lig’de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da transfer harekatı devam ediyor.

Uzun uğraşlar sonunda Napoli’yi ikna ederek Victor Osimhen transferini bitirdiği ve kısa zamanda açıklayacağı iddia edilen Galatasaray, Bayern Münih’ten Sane transferini ise tamamlamıştı.

Galatasaray’ın, Manchester City’den kaleci Ederson ile de ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.

Galatasaray için son iddia ise Enzo Millot oldu.

Galatasaray için son iddia ise Enzo Millot oldu.

Alman gazetesi BILD’de yer alan habere göre, Galatasaray 18 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunan Enzo Millot ile ilgileniyor.

Geçtiğimiz sezon Stuttgart forması ile 43 maça çıkan 12, 8 asistle oynayan Millot’un serbest kalma maddesinin 1 Ağustos’ta biteceği iddia edildi.

Gazete, Galatasaray’ın genç yıldız için kulübü ile henüz irtibata geçmediğini de yazdı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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