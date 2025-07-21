Alman BILD Yazdı: "Galatasaray Genç Yıldız Enzo Millot ile İlgileniyor"

Alman gazetesi BILD’de yer alan habere göre, Galatasaray 18 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunan Enzo Millot ile ilgileniyor.

Geçtiğimiz sezon Stuttgart forması ile 43 maça çıkan 12, 8 asistle oynayan Millot’un serbest kalma maddesinin 1 Ağustos’ta biteceği iddia edildi.

Gazete, Galatasaray’ın genç yıldız için kulübü ile henüz irtibata geçmediğini de yazdı.