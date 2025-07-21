Alman BILD Yazdı: "Galatasaray Genç Yıldız Enzo Millot ile İlgileniyor"
Victor Osimhen transferinde mutlu son ulaştığı iddia edilen Galatasaray için bir transfer haberi de Almanya’dan geldi.
Almanya’nın önde gelen gazetelerinden BILD, Galatasaray’ın Stuttgart’ın 23 yaşındaki genç yıldızı Enzo Millot ile ilgilendiğini yazdı.
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Süper Lig’de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da transfer harekatı devam ediyor.
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Galatasaray için son iddia ise Enzo Millot oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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