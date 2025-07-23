Türkiye’de Bugün Sıcak Hava Rekoru Kırılabilir! Uzmanlar Evden Çıkmayın Uyarısı Yapıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde açık ve güneşli bir gün yaşanacak. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
İstanbul'da vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle geceyi sokakta geçirdi. Bugün dünden daha sıcak olacak. Uzmanlar gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuyor.
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Meteoroloji’nin son hava durumu raporuna göre Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası sürüyor.
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Uzmanlar, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın uyarısında bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminine göre, bugün İstanbul'da hava dünden daha sıcak olacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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