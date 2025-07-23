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Türkiye’de Bugün Sıcak Hava Rekoru Kırılabilir! Uzmanlar Evden Çıkmayın Uyarısı Yapıyor

Türkiye’de Bugün Sıcak Hava Rekoru Kırılabilir! Uzmanlar Evden Çıkmayın Uyarısı Yapıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.07.2025 - 09:36 Son Güncelleme: 23.07.2025 - 09:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde açık ve güneşli bir gün yaşanacak. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. 

İstanbul'da vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle geceyi sokakta geçirdi. Bugün dünden daha sıcak olacak. Uzmanlar gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuyor.

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Meteoroloji’nin son hava durumu raporuna göre Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası sürüyor.

Meteoroloji’nin son hava durumu raporuna göre Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası sürüyor.

Birçok kentte mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar ölçülürken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel sağanak bekleniyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi’nde sıcaklıklar tehlikeli seviyelere ulaşacak. Bugün bazı büyükşehirlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

- İstanbul: 37°C

- Ankara: 37°C

- İzmir: 40°C

- Antalya: 38°C

- Diyarbakır: 44°C

- Manisa: 43°C

- Denizli: 42°C

- Gaziantep: 42°C

- Mardin ve Siirt: 41°C

Uzmanlar, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın uyarısında bulunuyor.

Özellikle kalp, diyabet, tansiyon hastalarının dikkatli olması gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Sebzeci, 'Bu kadar aşırı sıcaklarda sabah 10.00 ile normalde 16.00'ya kadar diyoruz ama 16.30-17.00'lere kadar dışarı çıkmamamız gerekiyor.' dedi.

Aşırı sıcak nedeniyle sıvı kaybı ve tuz kaybına dikkat çeken Sebzeci, bu durumun birçok probleme neden olabileceği uyarısında bulundu.

Yaz aylarında tüketilen gıdaların da vücudu yormayacak türden olması tavsiye ediliyor. Yüksek sıcaklık, düşük nem, hızlı rüzgar nedeniyle orman yangınları riski de yüksek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminine göre, bugün İstanbul'da hava dünden daha sıcak olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminine göre, bugün İstanbul'da hava dünden daha sıcak olacak.

Megakentte hava sıcaklığı sabah saatlerinden itibaren artışa geçecek. Kentte hava sıcaklığının 37 derece olması bekleniyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da gölgede 40-41 derece hava sıcaklığı ölçülmesi beklendiğini söyledi. Başkent Ankara'da da aşırı sıcak etkisini hissettirecek. Ankara 37, İzmir 40 derece olacak. Güneyde de sıcaklıklar yüksek. Antalya 38, Adana 39 dereceyi görecek. Güneydoğu Anadolu ise kavrulacak. Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş dolayları 44 derece olacak. Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgasının beş gün sürmesi bekleniyor.

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle bir günlük resmi tatil kararı!

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle bir günlük resmi tatil kararı!

İran’ın başkenti Tahran ve çevresinde, aşırı sıcaklar ve enerji tasarrufu gerekçesiyle çarşamba günü devlet daireleri, bankalar ve işletmeler kapalı olacak.

Başkentte sıcaklıkların 40 santigrat derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte, hükümet vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde evde kalmalarını tavsiye etti.

IRAN Daily gazetesine göre, hükümet sözcüsü Fatemeh Mohajerani pazartesi günü yaptığı açıklamada, halkı elektrik ve su tüketimini azaltacak önlemler almaya çağırdı.

Haberde, Tahran'daki tüm devlet dairelerinin, bankaların ve işletmelerin çarşamba günü kapalı olacağı belirtildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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