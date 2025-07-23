Türkiye’de Bugün Sıcak Hava Rekoru Kırılabilir! Uzmanlar Evden Çıkmayın Uyarısı Yapıyor

Özellikle kalp, diyabet, tansiyon hastalarının dikkatli olması gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Sebzeci, 'Bu kadar aşırı sıcaklarda sabah 10.00 ile normalde 16.00'ya kadar diyoruz ama 16.30-17.00'lere kadar dışarı çıkmamamız gerekiyor.' dedi.

Aşırı sıcak nedeniyle sıvı kaybı ve tuz kaybına dikkat çeken Sebzeci, bu durumun birçok probleme neden olabileceği uyarısında bulundu.

Yaz aylarında tüketilen gıdaların da vücudu yormayacak türden olması tavsiye ediliyor. Yüksek sıcaklık, düşük nem, hızlı rüzgar nedeniyle orman yangınları riski de yüksek.