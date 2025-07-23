Sıcaklığın Rekor Kırdığı Günde Kan Ter İçinde Kalsalar da Goygoyu Elden Bırakmayan X Kullanıcıları
Ülke kavruluyor! 23 Temmuz, yılın en sıcak günü olarak kayıtlara geçecek türden. Ülke genelinde etkili olan sıcaklık neredeyse hepimizi eritirken ne klima ne vantilatör bu sıcaklığa çare oluyor. Sokaklar, caddeler sıcaktan bomboş kalırken bu konu elbette X'in bir numaralı gündeminde. İşte eski adıyla Twitter olan X'te kan ter içinde kalsalar da goygoyu elden bırakmayan kullanıcılar! 👀
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Sıcaklık bugün (23 Temmuz) adeta şov yapıyor!
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Kavurucu sıcaklık goygoyculara engel olamadı. X kullanıcılarının sıcaklık şovuna söyleyecekleri iki çift lafı vardı elbette👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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