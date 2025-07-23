Sıcaklığın Rekor Kırdığı Günde Kan Ter İçinde Kalsalar da Goygoyu Elden Bırakmayan X Kullanıcıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve uzmanların uyarılarının ardından Türkiye bugün kavruluyor! 40 dereceyi aşan sıcaklıklar etkili olurken art arda uyarılar geldi. Sıcaklar öyle bir artı ki pek çok kişi sosyal medyadan 'Mesai saatleri erkene çekilsin', 'Evden çalışılmaya' geçilsin çağrılarında bulundu.

Saat 13.00 itibarıyla ise İstanbul'da son sıcaklıklar şöyle ölçüldü:

Ümraniye 42.0°

Sancaktepe 40.9°

Şişli 40.2°

Samandıra 40°

Eyüpsultan 39.2°

Tuzla 39°

Üsküdar 38.5°

Başta Adana ve Şanlıurfa olmak üzere pek çok kentte hissedilen sıcaklık 53 derece olarak ölçüldü.