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Sıcaklığın Rekor Kırdığı Günde Kan Ter İçinde Kalsalar da Goygoyu Elden Bırakmayan X Kullanıcıları

Sıcaklığın Rekor Kırdığı Günde Kan Ter İçinde Kalsalar da Goygoyu Elden Bırakmayan X Kullanıcıları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.07.2025 - 14:17

Ülke kavruluyor! 23 Temmuz, yılın en sıcak günü olarak kayıtlara geçecek türden. Ülke genelinde etkili olan sıcaklık neredeyse hepimizi eritirken ne klima ne vantilatör bu sıcaklığa çare oluyor. Sokaklar, caddeler sıcaktan bomboş kalırken bu konu elbette X'in bir numaralı gündeminde. İşte eski adıyla Twitter olan X'te kan ter içinde kalsalar da goygoyu elden bırakmayan kullanıcılar! 👀

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Sıcaklık bugün (23 Temmuz) adeta şov yapıyor!

Sıcaklık bugün (23 Temmuz) adeta şov yapıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve uzmanların uyarılarının ardından Türkiye bugün kavruluyor! 40 dereceyi aşan sıcaklıklar etkili olurken art arda uyarılar geldi. Sıcaklar öyle bir artı ki pek çok kişi sosyal medyadan 'Mesai saatleri erkene çekilsin', 'Evden çalışılmaya' geçilsin çağrılarında bulundu. 

Saat 13.00 itibarıyla ise İstanbul'da son sıcaklıklar şöyle ölçüldü:

Başta Adana ve Şanlıurfa olmak üzere pek çok kentte hissedilen sıcaklık 53 derece olarak ölçüldü.

Kavurucu sıcaklık goygoyculara engel olamadı. X kullanıcılarının sıcaklık şovuna söyleyecekleri iki çift lafı vardı elbette👇🏻

Kavurucu sıcaklık goygoyculara engel olamadı. X kullanıcılarının sıcaklık şovuna söyleyecekleri iki çift lafı vardı elbette👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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