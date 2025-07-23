"Sıcaklarda Tatil Verilmeli" Diyen Kullanıcıya Destek Yağdı: Herkes Aynı Dertten Şikayetçi

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, İstanbul’da bugün gece sıcaklığının 27 derece olacağı, güney ilçelerde ise gündüz 38 ila 40 derece arasında değişen rekor sıcaklıkların görülebileceği bildirilmişti. Yetkililer de özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda vatandaşları uyarmıştı.

Ancak pek çok insan bu kavurucu sıcaklarda, sıkışık metro ve otobüslerde saatlerce yol gitmek zorunda kalıyor.