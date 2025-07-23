"Sıcaklarda Tatil Verilmeli" Diyen Kullanıcıya Destek Yağdı: Herkes Aynı Dertten Şikayetçi
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerine çıktı. Meteoroloji, İstanbul dahil birçok kentte 40 dereceyi aşacak sıcaklıklar için uyarı yayınladı. Özellikle öğle saatlerinde sokağa çıkılmaması tavsiye ediliyor. Bu duruma tepki gösteren bir kullanıcı, “Kar yağınca tatil veriliyor, sıcakta neden verilmiyor?” diyerek sosyal medyada dikkat çekti. Paylaşım kısa sürede birçok kişinin sesi haline geldi.
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Dün, Meteoroloji alarm vermişti hatırlıyorsanız.
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@muhendisyenn adlı X kullanıcısı, sıcaklarda tatil olmalı diyerek pek çok kişiye tercüman oldu.
Bu paylaşıma birçok kullanıcıdan destek yağdı.
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Karşı çıkanlar da oldu elbette.
Maalesef işin bir de bu tarafı var.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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