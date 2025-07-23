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"Sıcaklarda Tatil Verilmeli" Diyen Kullanıcıya Destek Yağdı: Herkes Aynı Dertten Şikayetçi

"Sıcaklarda Tatil Verilmeli" Diyen Kullanıcıya Destek Yağdı: Herkes Aynı Dertten Şikayetçi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.07.2025 - 10:14

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerine çıktı. Meteoroloji, İstanbul dahil birçok kentte 40 dereceyi aşacak sıcaklıklar için uyarı yayınladı. Özellikle öğle saatlerinde sokağa çıkılmaması tavsiye ediliyor. Bu duruma tepki gösteren bir kullanıcı, “Kar yağınca tatil veriliyor, sıcakta neden verilmiyor?” diyerek sosyal medyada dikkat çekti. Paylaşım kısa sürede birçok kişinin sesi haline geldi.

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Dün, Meteoroloji alarm vermişti hatırlıyorsanız.

Dün, Meteoroloji alarm vermişti hatırlıyorsanız.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, İstanbul’da bugün gece sıcaklığının 27 derece olacağı, güney ilçelerde ise gündüz 38 ila 40 derece arasında değişen rekor sıcaklıkların görülebileceği bildirilmişti. Yetkililer de özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda vatandaşları uyarmıştı.

Ancak pek çok insan bu kavurucu sıcaklarda, sıkışık metro ve otobüslerde saatlerce yol gitmek zorunda kalıyor.

@muhendisyenn adlı X kullanıcısı, sıcaklarda tatil olmalı diyerek pek çok kişiye tercüman oldu.

@muhendisyenn adlı X kullanıcısı, sıcaklarda tatil olmalı diyerek pek çok kişiye tercüman oldu.
twitter.com

Bu paylaşıma birçok kullanıcıdan destek yağdı.

Bu paylaşıma birçok kullanıcıdan destek yağdı.
twitter.com

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twitter.com

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Karşı çıkanlar da oldu elbette.

Karşı çıkanlar da oldu elbette.
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Maalesef işin bir de bu tarafı var.

Maalesef işin bir de bu tarafı var.
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Peki sizin yorumunuz ne? Bekliyoruz...

Peki sizin yorumunuz ne? Bekliyoruz...
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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