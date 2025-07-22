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Arşiv Misali Anneden Situationship'in Mucidi Keçi Reis'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Arşiv Misali Anneden Situationship'in Mucidi Keçi Reis'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.07.2025 - 16:16

Haftanın en sıkıcı gününü, en çok dikkat çeken tweetlerle kapatarak güne biraz renk katıyoruz. X'in komedi ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, salı günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi. 

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsanız, başlayalım...

Hazırsanız, başlayalım...
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Onun acımasızlığı...

Onun acımasızlığı...
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Yurtta kalacaklara şimdiden başarılar...

Yurtta kalacaklara şimdiden başarılar...
twitter.com

Dönecek sohbetin yoruculuğunu düşünebiliyor musunuz?

Dönecek sohbetin yoruculuğunu düşünebiliyor musunuz?
twitter.com
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Buna da şükür!

Buna da şükür!
twitter.com

Fedakarlık denilince de o...

Fedakarlık denilince de o...
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Doğruluk payı olabilir...

Doğruluk payı olabilir...
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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