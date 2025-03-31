Sen Kibirli Biri misin? Yoksa Alçak Gönüllü mü?

İnsanlar hakkında düşündüğümüz en yaygın şeylerden biri 'kibirli mi yoksa mütevazı mı?' olduklarıdır. Peki ya sen? Etrafındakilere nasıl görünüyorsun? Gururun ve özgüvenin sınırını aşarak kibir noktasına mı ulaşıyor? Yoksa gerçekten alçakgönüllü ve rahat bir insan mısın?

Bu test, senin ne kadar kibirli olup olmadığını ortaya çıkaracak! Dürüst cevaplar ver ve gerçekleri görmeye hazır ol!