Sen Kibirli Biri misin? Yoksa Alçak Gönüllü mü?
Sen Kibirli Biri misin? Yoksa Alçak Gönüllü mü?
İnsanlar hakkında düşündüğümüz en yaygın şeylerden biri 'kibirli mi yoksa mütevazı mı?' olduklarıdır. Peki ya sen? Etrafındakilere nasıl görünüyorsun? Gururun ve özgüvenin sınırını aşarak kibir noktasına mı ulaşıyor? Yoksa gerçekten alçakgönüllü ve rahat bir insan mısın?
Bu test, senin ne kadar kibirli olup olmadığını ortaya çıkaracak! Dürüst cevaplar ver ve gerçekleri görmeye hazır ol!
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1. Bir tartışmada haklı olduğunu biliyorsan ne yaparsın?
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2. Bir ortamda en bilgili kişi olduğunu düşünüyorsan nasıl davranırsın?
3. Sana biri yanlış bir şey söylediğinde ne yaparsın?
4. Sosyal medyada bir başarını paylaşırken nasıl bir dil kullanırsın?
5. Bir arkadaşın sana "Sen çok kibirlisin!" dediğinde ne tepki verirsin?
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6. Hatalarını nasıl değerlendirirsin?
7. Birisi senden daha başarılı olduğunda ne hissedersin?
8. Grup içinde en çok konuşan kişi misin?
9. Bir işte başarısız olduğunda nasıl hissedersin?
10. Senin için saygı görmek mi yoksa sevilmek mi daha önemli?
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Tamamen Alçak Gönüllüsün!
Dengeli Bir Karakter!
Kibirli Tarafa Yaklaşıyorsun!
Aşırı Kibirli!
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