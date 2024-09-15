Bu Testi Astroloji Bilgisi Olanlar Fulleyecek!
Bu Testi Astroloji Bilgisi Olanlar Fulleyecek!
Astrolojiye ne kadar hakimsin? Burçların özelliklerini, elementlerini ve gezegenlerini biliyor musun? Bu test, burç bilgine meydan okuyor!
Cevaplarınla ne kadar iddialı olduğunu göster ve astrolojiye dair ne kadar bilgin olduğunu keşfet!
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1. Akrep burcunun elementi nedir?
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2. İkizler burcu hangi element grubundadır?
3. Oğlak burcu hangi tarih aralığında doğanları kapsar?
4. Astrolojiye göre en kıskanç burç hangisidir?
5. En sadık burç olarak bilinen burç hangisidir?
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6. Hangi burç en çalışkan olarak bilinir?
7. En özgür ruhlu burç hangisidir?
8. En duygusal burç hangisidir?
9. En sosyal burç hangisidir?
10. En kolay sinirlenen burç hangisidir?
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11. En çekici burç hangisidir?
12. En pratiktik düşünen burç hangisidir?
13. Koç burcunun gezegeni hangisidir?
14. Dünya üzerinde en çok bulunan burç hangisidir?
15. Son olarak Türkiye'nin hangi burç olduğunu biliyor musun?
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