20 Soruluk Genel Kültür Testinde Herkes Full Çekecek!
20 Soruluk Genel Kültür Testinde Herkes Full Çekecek!
20 soruluk kolay genel kültür testinde full çekebilecek misin? Hazırsan başla!
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1. Dünya'nın en büyük okyanusu hangisidir?
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2. Hangisi bir Avrupa ülkesidir?
3. Mona Lisa tablosunun ressamı kimdir?
4. E=mc² formülüyle tanınan ünlü bilim insanı kimdir?
5. Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegen hangisidir?
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6. Hangi ülke Asya kıtasında yer almaz?
7. Birinci Dünya Savaşı hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?
8. Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar hangi medeniyet tarafından oluşturulmuştur?
9. Newton’un "hareket yasaları" toplam kaç tanedir?
10. Dünya’nın en geniş yüz ölçümüne sahip ülkesi hangisidir?
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11. Tarihteki ilk kadın Nobel ödülü sahibi kimdir?
12. Türkiye'nin en yüksek dağı hangisidir?
13. Bir yıl kaç gündür?
14. İstanbul'un fethi hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
15. Dünya'nın en derin noktası olan Mariana Çukuru hangi okyanusta yer alır?
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16. "Fransız Devrimi" hangi yılda başlamıştır?
17. Üçüncü Dünya ülkesi terimi genellikle hangi ülkeler için kullanılır?
18. Hangi gezegen Güneş'e en yakın konumdadır?
19. Hangi dil, Latin alfabesi kullanmaz?
20. Hangi ülkenin bayrağı kırmızı bir zemin üzerinde beyaz bir haç içerir?
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