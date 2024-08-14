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Bu Kelime Testinde 30/30 Yaparsan İngilizce A2 Seviyesini Tamamlamışsındır!

Bu Kelime Testinde 30/30 Yaparsan İngilizce A2 Seviyesini Tamamlamışsındır!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 13:01

İngilizce hepimizin az ya da çok bildiği bir dil. Sen ne kadar İngilizce biliyorsun? Başlangıç seviyesinde misin? Yoksa çoktan orta seviyeye geldin mi?

Haydi öğrenelim!

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1# Verilen kelimelerin anlamlarını işaretle!

1# Verilen kelimelerin anlamlarını işaretle!

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