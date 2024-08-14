Bu Kelime Testinde 30/30 Yaparsan İngilizce A2 Seviyesini Tamamlamışsındır!
Bu Kelime Testinde 30/30 Yaparsan İngilizce A2 Seviyesini Tamamlamışsındır!
İngilizce hepimizin az ya da çok bildiği bir dil. Sen ne kadar İngilizce biliyorsun? Başlangıç seviyesinde misin? Yoksa çoktan orta seviyeye geldin mi?
Haydi öğrenelim!
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1# Verilen kelimelerin anlamlarını işaretle!
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