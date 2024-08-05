Muhteşem Yüzyıl Bilgi Yarışmasından Full Çekmek Kolay Olmayacak!
Muhteşem Yüzyıl Bilgi Yarışmasından Full Çekmek Kolay Olmayacak!
Muhteşem Yüzyıl, bir döneme damga vuran ve hala pek çok kişi tarafından büyük bir keyifle izlenen bir dizi. Peki, bu efsaneleşmiş diziye ne kadar hakimsin? İşte karşında, seni biraz zorlayacak, birbirinden çetin Muhteşem Yüzyıl soruları! Bu soruları yanıtlamak sandığın kadar kolay olmayacak.
Haydi teste!
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1. Kolay bir soruyla başlayalım. Hürrem'in saraya geldiğinde adı neydi?
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2. Hürrem Sultan'ın ilk çocuğunun adı nedir?
3. Şehzade Mehmet'in bu durumda olmasının sebebi nedir?
4. Mihrimah Sultanın adını kim koymuştur?
5. Şehzade Mustafa'nın mührünü çalıp onun yerine Şah Tahmasb'a mektup yazılmasını sağlayan kişi kimdir?
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6. Aşağıdaki hizmetkarlardan hangisi Hürrem Sultan'a hizmet etmemiştir?
7. Kanuni Sultan Süleymanın 'Şehzadelerin Güzidesi' olarak seslendiği şehzade kimdir?
8. Hürrem Sultan dizide neden lokum yemiyor?
9. Şah Sultan'ı saraya kim çağırdı?
10. Şah Sultan'ı payitahttan kim gönderdi?
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