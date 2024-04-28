Sadece Aşk-ı Memnu Fanları Full Çekecek!
Sadece Aşk-ı Memnu Fanları Full Çekecek!
Sadece Aşk-ı Memnu fanlarının doğru cevap vereceği quite hazır mısın?
Haydi başlayalım!
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1. Behlül’ün odasındaki tablo ne tablosudur?
2. Adnan Bey Bihter’e nerede evlenme teklifi etti?
3. Bihter Behlül’ün nişanında ne renk kıyafet giymişti?
4. Nihal’in kar kar tatilinde tanıştığı çocuğun adı neydi?
5. Behlül, ailesini neyden dolayı kaybedip Adnan Bey’in korumasına girmişti?
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6. Nihal dizi boyunca kaç kere bayılmıştır?
7. Firdevs Yöreoğlu ve Hilmi Önal nefreti nasıl başladı?
8. Bihter kaç kez bebek aldırdı?
9. Bihter ve Behlül ilk gerçek öpüşmelerinden önce ne yemişlerdi?
10. Firdevs hanım Bihter’in kartıyla aldığı mücevherlere kaç para ödedi?
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