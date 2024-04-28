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Sadece Aşk-ı Memnu Fanları Full Çekecek!

Sadece Aşk-ı Memnu Fanları Full Çekecek!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 15:01

Sadece Aşk-ı Memnu fanlarının doğru cevap vereceği quite hazır mısın?

Haydi başlayalım!

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1. Behlül’ün odasındaki tablo ne tablosudur?

2. Adnan Bey Bihter’e nerede evlenme teklifi etti?

2. Adnan Bey Bihter’e nerede evlenme teklifi etti?

3. Bihter Behlül’ün nişanında ne renk kıyafet giymişti?

3. Bihter Behlül’ün nişanında ne renk kıyafet giymişti?

4. Nihal’in kar kar tatilinde tanıştığı çocuğun adı neydi?

5. Behlül, ailesini neyden dolayı kaybedip Adnan Bey’in korumasına girmişti?

5. Behlül, ailesini neyden dolayı kaybedip Adnan Bey’in korumasına girmişti?
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6. Nihal dizi boyunca kaç kere bayılmıştır?

7. Firdevs Yöreoğlu ve Hilmi Önal nefreti nasıl başladı?

7. Firdevs Yöreoğlu ve Hilmi Önal nefreti nasıl başladı?

8. Bihter kaç kez bebek aldırdı?

8. Bihter kaç kez bebek aldırdı?

9. Bihter ve Behlül ilk gerçek öpüşmelerinden önce ne yemişlerdi?

10. Firdevs hanım Bihter’in kartıyla aldığı mücevherlere kaç para ödedi?

10. Firdevs hanım Bihter’in kartıyla aldığı mücevherlere kaç para ödedi?

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