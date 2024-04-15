Senin Parfümünün Aroması Neli Olmalı?
Senin Parfümünün Aroması Neli Olmalı?
Parfümler ve onların aromaları bizim imzamızdır. Senin parfümünün aroması nasıl olmalı?
Hazırsan öğrenelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi yaşını seç bakalım!
3. Hafta sonu ne yapmayı tercih edersin?
4. En sevdiğin mevsim hangisi?
5. Hangi tür tatil yapmayı tercih edersin?
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6. Hangi renk sana huzur verir?
7. Bir hediye alırken neye dikkat edersin?
8. Bir davete giderken kıyafet seçimin nasıl olur?
9. Aşağıdakilerden hangisi senin favori meyven olabilir?
10. Hangi aktivite seni daha iyi hissettirir?
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Doğal ve taze notalar!
Sakin ve mistik!
Enerjik ve canlı!
Yumuşak ve romantik!
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