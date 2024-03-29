Hangi Mevsim Sana Göre?

Verdiğin cevaplara göre sen kesinlikle sonbahar insanısın! Ne üşümeyi seven bir yapın var ne de kavurucu sıcakları seven bir yapın. Hava serin olsun ama üşütmesin diyenlerdensin. Yağmurlu ve kasvetli havaları da seversin! Yağmurda yürümek, kitap okumak, müzik dinlemek senin en sevdiğin hobilerin arasında!