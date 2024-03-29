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Hangi Mevsim Sana Göre?

Hangi Mevsim Sana Göre?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 12:01

Sana uygun olan seçenekleri işaretle hangi mevsim insanı olduğunu söyleyelim!

Hazırsan başlıyoruz!

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1. İlk olarak cinsiyetini seçerek başla!

2. Sen kendini nasıl tanımlarsın?

3. Sen gündüz insanı mısın gece insanı mı?

4. Aşağıdaki aktivitelerden birini seç bakalım!

5. Aşağıdaki renklerden hangisini tercih edersin?

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6. Favori meyveni seç bakalım!

7. Favori içeceğini de seçelim mi?

8. Hangi tatil sana göre?

9. Hangi tür filmi daha çok tercih edersin?

10. Son olarak, kendinle özdeşleştirdiğin bir hayvanı seç!

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Kış!

Verdiğin cevaplara göre sen kesinlikle kış insanısın! Üşümeyi, sıcak içecekler içmeyi, yağan karı seviyorsun. Soğuk havalar tam da sana göre. Yaz mevsiminde klimanın altından kalkmayanlardansın sen! Şömine başında oturmak, arkadaşlarınla sıcak çikolata içmek, kestane yemek, kartopu oynamak en sevdiğin aktiviteler arasında!

İlkbahar!

Verdiğin cevaplara göre sen kesinlikle ilkbahar insanısın! Ne üşümeyi seversin, ne de sıcaktan bunalmayı. Hava sıcak olsun ama püfür püfür de essin istersin. Yeri geldiğinde soğuk kahveni yeri geldiğinde sıcak çikolatanı içmek istersin. Çimenlerde dolaşmak, piknik yapmak, doğa yürüyüşleri senin en sevdiğin aktiviteler arasında!

Yaz!

Verdiğin cevaplara göre sen kesinlikle yaz insanısın! Soğuk havalar hiç senlik değil. Güneşi teninde hissetmeyi sevenlerdensin! Altına şortunu çekip, güneş gözlüğü ve şapkanla dışarı çıkmak gibisi yok değil mi? Yüzmek, güneşlenmek, dondurma yemek, kumsalda arkadaşlarınla sohbet etmek senin en sevdiğin aktiviteler arasında!

Sonbahar!

Verdiğin cevaplara göre sen kesinlikle sonbahar insanısın! Ne üşümeyi seven bir yapın var ne de kavurucu sıcakları seven bir yapın. Hava serin olsun ama üşütmesin diyenlerdensin. Yağmurlu ve kasvetli havaları da seversin! Yağmurda yürümek, kitap okumak, müzik dinlemek senin en sevdiğin hobilerin arasında!

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