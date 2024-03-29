Hangi Mevsim Sana Göre?
Hangi Mevsim Sana Göre?
Sana uygun olan seçenekleri işaretle hangi mevsim insanı olduğunu söyleyelim!
Hazırsan başlıyoruz!
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1. İlk olarak cinsiyetini seçerek başla!
2. Sen kendini nasıl tanımlarsın?
3. Sen gündüz insanı mısın gece insanı mı?
4. Aşağıdaki aktivitelerden birini seç bakalım!
5. Aşağıdaki renklerden hangisini tercih edersin?
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6. Favori meyveni seç bakalım!
7. Favori içeceğini de seçelim mi?
8. Hangi tatil sana göre?
9. Hangi tür filmi daha çok tercih edersin?
10. Son olarak, kendinle özdeşleştirdiğin bir hayvanı seç!
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Kış!
İlkbahar!
Yaz!
Sonbahar!
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