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Tatilini Planla Gitmen Gereken Ülkeyi Söyleyelim!

Tatilini Planla Gitmen Gereken Ülkeyi Söyleyelim!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 15:02

Yaza daha var ama biz tatilimizi planlamaya başladık bile! Hadi sen de tatilini planla gitmen gereken ülkeyi söyleyelim!

Hazırsan başlıyoruzzz 

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1. Öncelikle yaşını öğrenelim.

2. İlk olarak tatile kiminle gitmek istersin?

3. Ne tür bir tatil tercih edersin?

4. Favori mevsimini söyle bakalım!

5. Peki sence tatilin en önemli özelliği ne?

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6. Tatil boyunca hangisini yanından ayırmayacaksın?

6. Tatil boyunca hangisini yanından ayırmayacaksın?

7. Aşağıdakilerden hangisi seni tatilde hissettiriyor?

8. Tatil için bir aktivite seç şimdi de!

9. Tatilde hangisini daha fazla yapacaksın?

10. Son soru, hangi içecek elinden düşmeyecek?

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İspanya!

İspanya!

Akdeniz iklimi denildiğinde akla gelen ülkelerden İspanya senin gidip görmen gereken bir ülke! Aynı iklimi gibi sıcak kanlı insanlarıyla adını duyuran ülkede yalnız kalman söz konusu değil. Deniz, kum ve güneş üçlüsüne iddialı bir şekilde sahip olan ülkede mükemmel bir tatil yapmak için bir engel yok. Özellikle senin gibi sosyalleşmeye, dansa, müziğe ve sanata ilgili olan bir insan için İspanya tam yerinde bir seçim!

İtalya!

İtalya!

Akdeniz iklimine sahip olmasıyla birlikte Türkiyeyi andıran ülke İtalya senin yazın mutlaka uğraman gereken bir ülke! Muhteşem doğa güzellikleriyle, sanatıyla ve tabiki tarihiyle seni derinden etkileyeceğine eminiz. Hayat dolu nüfusunun eğlence hayatı tam da senin aradığın türden. Ülkenin içinde yer alan birbirinden güzel şehirler saymakla bitmez; Milan, Venedik, Napoli…

Fransa!

Fransa!

Hem tatil yapayım hem de sanatı, kültürü, tarihi göreyim diyenler için Fransa tam yerinde bir tatil seçimi olur! Modernitesiyle, sanatıyla, tarihi yapılarıyla, müzeleriyle, modasıyla herkesin seyahat etmesi gereken ülke Fransa! Ait olduğunuz kültürden bambaşka kültüre ışınlanıp farkı görmek istiyorsanız buyrun Fransaya! ‘Fransa’da vakit geçirecekseniz oraya uyum sağlamak zorundasınız, çünkü Fransızlar size uyum sağlamaz.’ derler.

İzlanda!

İzlanda!

Yaz tatiline çıkmak isteyip, yazın sıcaklığını istemeyenler için İrlanda harika bir havada gezilecek en iyi ülkelerden biri. Gün içinde serin havası gece saatlerinde dondurucu soğuya dönebileceği için yanına kalın kıyafet almayı unutma! İrlanda yaz aylarında yeşil bir cennete dönüşüyor. Ülkenin dört bir yanı eşsiz doğa manzarasıyla kaplı! Ayrıca 10’a yakın şelalesiyle farklı bir atmosfere sahip. Yaz aylarında herkesten biraz farklı tatil yapmak istiyorsanız İzlanda tam da size göre!

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