Tatilini Planla Gitmen Gereken Ülkeyi Söyleyelim!
Tatilini Planla Gitmen Gereken Ülkeyi Söyleyelim!
Yaza daha var ama biz tatilimizi planlamaya başladık bile! Hadi sen de tatilini planla gitmen gereken ülkeyi söyleyelim!
Hazırsan başlıyoruzzz
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1. Öncelikle yaşını öğrenelim.
2. İlk olarak tatile kiminle gitmek istersin?
3. Ne tür bir tatil tercih edersin?
4. Favori mevsimini söyle bakalım!
5. Peki sence tatilin en önemli özelliği ne?
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6. Tatil boyunca hangisini yanından ayırmayacaksın?
7. Aşağıdakilerden hangisi seni tatilde hissettiriyor?
8. Tatil için bir aktivite seç şimdi de!
9. Tatilde hangisini daha fazla yapacaksın?
10. Son soru, hangi içecek elinden düşmeyecek?
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İspanya!
İtalya!
Fransa!
İzlanda!
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