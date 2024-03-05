Evet/ Hayır Testine Göre Senin Ruhun Kaç Yaşında?

Senin ruhunun yaşı yolun yarısı. Gerçek yaşın 35’den küçük veya büyük olsun farketmez senin ruh yaşın 35! Hayat seni ve ruhunu biraz yormuş belli ama hiç bir sorun yok çünkü sen düzenini kurmuşsun. En basitinden nerede ne yapacağından tut neyi isteyip neyi istemeyeceğini çok iyi biliyorsun! Sen kendini çözmüşsün.