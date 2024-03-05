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Evet/ Hayır Testine Göre Senin Ruhun Kaç Yaşında?

Evet/ Hayır Testine Göre Senin Ruhun Kaç Yaşında?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 19:32

Kendi yaşımızı bir tarafa bırakıp ruhumuzun yaşını öğrenmeye var mısınız?

Hazırsan başlıyoruz!

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1. Cinsiyetini seçerek başla.

2. Yaşını seç!

3. Erken uyumayı geç uyumaya tercih ederim.

4. Kahveyi alkole tercih ederim.

5. Evde kalmayı dışarı çıkmaya tercih ederim.

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6. Dışarı çıkma programım iptal olunca mutlu olurum.

7. Cumayı cumartesiye tercih ederim.

8. Sohbet etmeyi partilemeye tercih ederim.

9. Para harcamaktansa biriktirmeye daha çok önem veririm.

10. Tek yaşamayı aile evinde yaşamaya tercih ederim.

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11. Ev yemeklerini fast foodlara tercih ederim.

12. İlişki yapmamayı ilişki yapmaya tercih ederim.

35!

35!

Senin ruhunun yaşı yolun yarısı. Gerçek yaşın 35’den küçük veya büyük olsun farketmez senin ruh yaşın 35! Hayat seni ve ruhunu biraz yormuş belli ama hiç bir sorun yok çünkü sen düzenini kurmuşsun. En basitinden nerede ne yapacağından tut neyi isteyip neyi istemeyeceğini çok iyi biliyorsun! Sen kendini çözmüşsün.

22!

22!

En cıvıl cıvıl yaşlardan biri olan 22 senin ruhunun yaşı. Gerçek yaşın 22’den büyükse hiçbir sıkıntı yok sen hala 22 yaşında olduğun gibi eğlenmeyi biliyorsun! Eğer 22 yaşından küçüksen yine sorun yok çünkü hem 22’nin olgunluğuna hem de eğlence anlayışına sahipsin!

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