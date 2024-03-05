Evet/ Hayır Testine Göre Senin Ruhun Kaç Yaşında?
Evet/ Hayır Testine Göre Senin Ruhun Kaç Yaşında?
Kendi yaşımızı bir tarafa bırakıp ruhumuzun yaşını öğrenmeye var mısınız?
Hazırsan başlıyoruz!
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1. Cinsiyetini seçerek başla.
2. Yaşını seç!
3. Erken uyumayı geç uyumaya tercih ederim.
4. Kahveyi alkole tercih ederim.
5. Evde kalmayı dışarı çıkmaya tercih ederim.
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6. Dışarı çıkma programım iptal olunca mutlu olurum.
7. Cumayı cumartesiye tercih ederim.
8. Sohbet etmeyi partilemeye tercih ederim.
9. Para harcamaktansa biriktirmeye daha çok önem veririm.
10. Tek yaşamayı aile evinde yaşamaya tercih ederim.
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11. Ev yemeklerini fast foodlara tercih ederim.
12. İlişki yapmamayı ilişki yapmaya tercih ederim.
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