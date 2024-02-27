Seni En Çok Ne Sinir Eder?

Sen o kadar cömert ve fedakar birisin ki bu hayatta seni en çok sinir eden şey bencillik. İnsanların başka insanlara karşı bencil olmalarına ve sadece kendilerini düşünmelerine katlanamıyorsun. Senin için bu hayattaki en önemli şey paylaşım! Sahip olduğu her şeyi kendine saklayan ve her zaman sadece kendini düşünüp önemli gören insanlara sinirin gün gün artıyor! Maalesef ki bu zamanda senin gibi cömert birisini bulmak zor. İnsanlar bencil!