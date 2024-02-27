Seni En Çok Ne Sinir Eder?
Seni En Çok Ne Sinir Eder?
Her birimiz hayatta bir çok şeye sinir olabiliriz. Hatta bazı spesifik konular vardır bizi çok çok sinir edebilen. Sen bu hayatta en çok neye sinir olursun? Gel bu testte birlikte öğrenelim!
Hazırsan başlıyoruz!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi yaşını seçer misin?
3. İlk soru, buluşmalara geç giden misin erken giden mi?
4. Konuşma içerisinde olduğun kişi bir türlü seni anlamak istemiyor ve yaptığın açıklamaları kabul etmiyorsa nasıl tepki verirsin?
5. Senin için hangisi daha can sıkıcı?
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6. Çevrendeki insanlarda hangi özelliğin olmasını istersin?
7. Sence sende hangi özellik diğerlerinden daha fazla?
8. Peki aşağıdakilerden hangisi senin için daha önemli?
9. Son olarak sinir seviyeni puanla bakalım. (1=en az, 4=en çok)
Anlayışsız insanlar!
Bencil insanlar!
Sorumsuz insanlar!
İki yüzlü insanlar!
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Sorumsuz insanlar! Elbette 👍 Bir de doğa/hayvan düşmanları!!!
Anlayışsız insanlar :/