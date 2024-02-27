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Seni En Çok Ne Sinir Eder?

Seni En Çok Ne Sinir Eder?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 18:16

Her birimiz hayatta bir çok şeye sinir olabiliriz. Hatta bazı spesifik konular vardır bizi çok çok sinir edebilen. Sen bu hayatta en çok neye sinir olursun? Gel bu testte birlikte öğrenelim!

Hazırsan başlıyoruz!

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi yaşını seçer misin?

3. İlk soru, buluşmalara geç giden misin erken giden mi?

4. Konuşma içerisinde olduğun kişi bir türlü seni anlamak istemiyor ve yaptığın açıklamaları kabul etmiyorsa nasıl tepki verirsin?

5. Senin için hangisi daha can sıkıcı?

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6. Çevrendeki insanlarda hangi özelliğin olmasını istersin?

7. Sence sende hangi özellik diğerlerinden daha fazla?

8. Peki aşağıdakilerden hangisi senin için daha önemli?

9. Son olarak sinir seviyeni puanla bakalım. (1=en az, 4=en çok)

Anlayışsız insanlar!

Seni bu hayatta en çok sinir eden şey anlayışsızlık! Verdiğin cevaplardan anlaşılıyor ki sen anlayışsız insanlara katlanamıyorsun. Daha önce bir çok farklı yerde anlayışsız insanlarla tanışmış olmalısın! Senin için insan ilişkilerinde en önemli olan şeylerden biri anlayış. Sen çevresindeki insanları düşünen, onları dinlemeye ve anlamaya çalışan birisin. Karşındaki insanında böyle olmasını istemen kadar normal bir şey yok!  Anlayışsız bir insan gördüğünde tahammül edemiyor ve sinirlerine hakim olamıyorsun!

Bencil insanlar!

Sen o kadar cömert ve fedakar birisin ki bu hayatta seni en çok sinir eden şey bencillik. İnsanların başka insanlara karşı bencil olmalarına ve sadece kendilerini düşünmelerine katlanamıyorsun. Senin için bu hayattaki en önemli şey paylaşım! Sahip olduğu her şeyi kendine saklayan ve her zaman sadece kendini düşünüp önemli gören insanlara sinirin gün gün artıyor! Maalesef ki bu zamanda senin gibi cömert birisini bulmak zor. İnsanlar bencil!

Sorumsuz insanlar!

Verdiğin cevaplara bakıldığında senin hayatta önem verdiğin şeyler arasında zaman, sorumluluklar ve ödevler var. Elbette bu hayatta hepimizin yerine getirmesi gereken belli başlı sorumluluklar var. Sen sorumluluklarının fazlasıyla bilincinde olan bilinçli bir insansın. Aksine insanlar bulunduğumuz çağda günden güne sorumsuzlaşmaya başlıyor. Sorumsuzluk da senin en haz etmediğin şey! Sen çevrende sorumsuz insanı bulundurmazsın. Sorumsuz biri gördüğünde sinirlerin resmen tepene çıkar!

İki yüzlü insanlar!

İki yüzlülük mü desek, menfaatçilik mi desek, riyakarlık mı desek ne desek bilemedik valla! Sen bu hayatta dürüst olmayan, arkadan iş çeviren insanlara sinir oluyorsun! Kendi dürüstlüğünü göz önüne aldığında diğer herkes sana yalancı geliyor. İnsanlara güvenemiyorsun ama bunun sebebinin yine o insanlar olduğunu biliyorsun. Sözümüz şu ki seni bu hayatta en çok sinir eden şey iki yüzlülük!

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Emel

Sorumsuz insanlar! Elbette 👍 Bir de doğa/hayvan düşmanları!!!

selver.94.06

Anlayışsız insanlar :/