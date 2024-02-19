Kişilik Testi: Senin Dikkat Çekici Özelliğin Ne?
Kişilik Testi: Senin Dikkat Çekici Özelliğin Ne?
İnsanların her biri birbirinden farklıdır. Hepimizin birbirinden farklı dikkat çekici özelliği var. Peki senin dikkat çekici özelliğin ne? Gel bu testte öğrenelim.
Hazırsan başlıyoruz!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seç bakalım.
3. Arkadaş ortamında konuşan mısın dinleyen mi?
4. Sokaktaki yardıma muhtaç insanlara yardım eder misin?
5. Seninle arkadaş olmak isteyen birine nasıl yaklaşırsın?
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6. İnsanlar sorunlar karşısında senden yardım ister mi?
7. Seyahate gittiğini düşünelim hangisini yanına almadan yapamazsın?
8. Senin için bir insanda bunlardan hangisi daha önemli?
9. Bunlardan hangisi hayatın anlamı olabilir?
10. Son olarak sen iyi bir yalancı mısın?
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Kibarlığın senin en dikkat çekici özelliğin!
Senin enerjin çok dikkat çekici!
Senin en dikkat çekici özelliğin zekan!
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