Tercihlerine Göre En Zayıf Noktanı Tahmin Ediyoruz!

En hassas noktan, her durumu kişisel olarak algılaman olabilir! Çünkü sen, detaylara dikkat eden ve ince düşünceli bir bireysin. Her bir detay, senin için önem taşıyor. İnsanlarla iletişim kurarken, kullandığın kelimelere özen gösteriyorsun. Bu nedenle, karşındaki kişilerin de aynı hassasiyeti göstermesini bekliyorsun. Ancak, herkesin senin kadar düşünceli olamayacağının da farkındasın. Senin gibi detaylara önem veren ve düşünceli insanları bulmak gerçekten zor.