Tercihlerine Göre En Zayıf Noktanı Tahmin Ediyoruz!
Tercihlerine Göre En Zayıf Noktanı Tahmin Ediyoruz!
Hazırsan ilk sorumuzla başlayalım! 🙌
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Kaç yaşındasın?
2. Duygularını ifade etme konusunda zorluk yaşıyor musun?
3. Sevdiğin insanları kıskanır mısın?
4. İnsanlara kolaylıkla güvenmek sence hata mı?
5. Karar alırken genelde en çok hangisinin sesini dinlersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Her ne konu olursa olsun ilk adımı hep sen mi atarsın?
7. Bir arkadaşına borç verdin diyelim uzunca da bir zaman oldu ama paran geri dönmedi. Nasıl bir yol izlersin?
8. Hangisine hayatta katlanmazsın?
9. Daha önce hiç kazık yedin mi?
10. Son olarak hangi görsel sence daha güzel?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Sevdiklerim, canım dediklerim, en zayıf noktam, hayatımı bitirenler!
Senin en zayıf noktan sevdiğin insanlar! onlar ağzıma sıçıyor zaten ama bişeyde yapamıyorum...