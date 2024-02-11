Hedeflediğin Kariyere Nasıl Sahip Olacağını Söylüyoruz!
Hedeflediğin Kariyere Nasıl Sahip Olacağını Söylüyoruz!
Gelecek için planların var ve bir kariyer hedefin! Peki bu kariyer hedefine nasıl sahip olacaksın? Çöz, öğren!
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1. Sence senin en iyi özelliğin bunlardan hangisi?
2. Favori çalışma şeklini sorabilir miyiz?
3. Kendine bir idol seçer misin?
4. Bu dizi karakterlerinden birini seçer misin?
5. Peki mantık mı yoksa duygu insanı mısın?
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6. Yabancı dil konusunda nasılsın?
7. Kendini geliştirmek için neler yapıyorsun?
8. Son olarak en büyük hayalin nedir?
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