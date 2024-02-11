Hedeflediğin Kariyere Nasıl Sahip Olacağını Söylüyoruz!

Çok ama çok zekisin sen! Yaptığın her şeyde en iyi olacağını biliyorsun. Ancak bir sorunun var iletişim konusunda biraz da iyi olman insanlara karşı daha anlayışlı olman lazım. Sen çok iyisin ancak bazen takım çalışması da gerekebiliyor. Bunu unutma lütfen!