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Hedeflediğin Kariyere Nasıl Sahip Olacağını Söylüyoruz!

Hedeflediğin Kariyere Nasıl Sahip Olacağını Söylüyoruz!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 11:01

Gelecek için planların var ve bir kariyer hedefin! Peki bu kariyer hedefine nasıl sahip olacaksın? Çöz, öğren!

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1. Sence senin en iyi özelliğin bunlardan hangisi?

2. Favori çalışma şeklini sorabilir miyiz?

2. Favori çalışma şeklini sorabilir miyiz?

3. Kendine bir idol seçer misin?

4. Bu dizi karakterlerinden birini seçer misin?

5. Peki mantık mı yoksa duygu insanı mısın?

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6. Yabancı dil konusunda nasılsın?

7. Kendini geliştirmek için neler yapıyorsun?

7. Kendini geliştirmek için neler yapıyorsun?

8. Son olarak en büyük hayalin nedir?

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Daha sıkı çalışarak sahip olabilirsin!

Daha sıkı çalışarak sahip olabilirsin!

Senin hedeflerin oldukça büyük. Kariyerinde çok iyi bir yerde olmak istiyorsun. Tanınmak ve insanların aklına gelen ilk kişi olmak istiyorsun. Ancak biraz daha sıkı ve düzenli çalışman lazım. Projelerin tarihlerini kaçırmaman ve kendini bir düzene oturtman gerekiyor. Bunu başarabilirsin, sana inanıyoruz!

Yabancı dil öğrenerek sahip olabilirsin!

Sen çalışkan birisin ve kariyerin konusunda şahane hedeflerin var! Ancak önünde bir engel var. Global alanda çalışabilmek ve kariyer hedeflerine ulaşabilmek için yabancı dil öğrenmelisin. Bunun için bir dil okuluna veya bir kursa gidebilirsin. Geri çorap söküğü gibi gelecek, inan bize!

İnsanlarla daha iyi iletişim kurarak sahip olabilirsin!

Çok ama çok zekisin sen! Yaptığın her şeyde en iyi olacağını biliyorsun. Ancak bir sorunun var iletişim konusunda biraz da iyi olman insanlara karşı daha anlayışlı olman lazım. Sen çok iyisin ancak bazen takım çalışması da gerekebiliyor. Bunu unutma lütfen!

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