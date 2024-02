İş Görüşmesinde Öne Çıkarman Gereken Özelliğin Ne?

Senin gizli gücün: İletişim becerilerin! Sen bir iletişim virtüözüsün. Gözlem yeteneğinle, insanların ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamakta üstüne yok. Konuşurken, kelimeleri öyle bir kullanıyorsun ki, karşındaki kişi adeta büyülenmiş gibi hissediyor.

Manipülasyon yeteneğin ise tam bir başyapıt. İnsanlar seninle konuşurken, sanki bir güven sığınağı bulmuş gibi hissediyorlar ve tüm sırlarını, iç dünyalarını sana açıyorlar. Senden bir şey saklamak neredeyse imkansız. Sanıyoruz ki sende 'şeytan tüyü' var.

Kusursuz iletişim becerilerinle, iş dünyasında da adeta bir yıldız gibi parlıyorsun. Bu yüzden rakiplerini eleyemeyeceğin bir iş görüşmesi yok. Tek yapman gereken, heyecanını kontrol altına almak ve kendini göstermekten çekinmemek. Çünkü senin ağzından çıkan her kelime, her cümle, her ifade tam bir altın değerinde. Yanlış bir söz söylemen neredeyse imkansız. Seninle konuşmak, bir konseri dinlemek gibi, bir film izlemek gibi...