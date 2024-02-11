İş Görüşmesinde Öne Çıkarman Gereken Özelliğin Ne?
İş Görüşmesinde Öne Çıkarman Gereken Özelliğin Ne?
Rekabete hazır mısın? Bu testten sonra iş görüşmesinde rakiplerini elemenin en kritik yolunu keşfedeceksin. İçindeki ışığı ortaya çıkarmana yardımcı oluyoruz. Seni sen yapan ve yaptığın her işte başarılı olmanı sağlayacak özelliğini söylüyoruz! İşi kapmanı sağlayacak özelliğini ya da yeteneğini keşfetmeye hazır ol! Bakalım, senin iş görüşmesinde öne çıkarman gereken özelliğin ne?
Haydi, başlıyoruz...
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1. İlk olarak söyle bakalım: Sayısalcı mısın, yoksa sözelci mi?
2. Biraz da kişiliğini çözümlememize izin ver: Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
3. Gerçek bir analiz için aşk hayatına da mercek tutmalıyız! İlişkilerinde nasıl biri oluyorsun?
4. Dürüst ol! Aile içinde görevin hangisi?
5. Hadi bize gerçek çalışma motivasyonunu söyle! Seni ne gaza getirir?
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6. Şimdi de örnek aldığın kişiyi merak ediyoruz. İdolünü seç!
7. Peki, iş görüşmesine giderken nasıl giyinirsin?
8. Son olarak söyle bakalım: İş görüşmesinde hangisini asla yapmazsın?
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