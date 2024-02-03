Burcuna Göre Okuman Gereken Kitap Hangisi?
Burcuna Göre Okuman Gereken Kitap Hangisi?
Bazı kitaplar hayatınızı ve bakış açınızı değiştirir. Sizin hayatı sorgulamanıza neden olacak, bakış açınızı değiştirecek ve hatta kendinizi bulmanızı sağlayacak kitap hangisi? Burcunuzu seçin, 'Kitaplığımda olmazsa olmaz...' diyeceğiniz kitabı söyleyelim!
Haydi, teste...
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Burcunu seçer misin?
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Uçurtma Avcısı - Khaled Hosseini
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Yüzyıllık Yalnızlık - Gabriel García Márquez
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Otostopçunun Galaksi Rehberi - Douglas Adams
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Yeşilin Kızı Anne - Lucy Maud Montgomery
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Savaş ve Barış - Lev Tolstoy
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İki Şehrin Hikayesi - Charles Dickens
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Anna Karenina - Lev Tolstoy
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Sherlock Holmes - Arthur Conan Doyle
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Harry Potter - J. K. Rowling
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Simyacı - Paulo Coelho
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1984 - George Orwell
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Zamanın Kısa Tarihi - Stephen Hawking
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