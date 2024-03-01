Senin En Sinir Bozucu Özelliğini Söylüyoruz!

Bu hayatta istediğin şeyi söylemek, içinde tutmamak kadar güzeli yok. Açık sözlü olmak güzel bir şey aslında. Herkes açık sözlü ve açık fikirli olamaz. Senin açık sözlülüğün ise biraz fazla. İnsanları rahatsız edecek düzeyde hatta. Bazen insanlar gerçek bir fikir duymak istediğinde senin yanına koşuyor, bazense senin yanından kaçıyor. Söyleyeceğin sözleri hiç düşünmeden söylüyorsun ve bu insanların sinirini bozabiliyor. Herkes doğruları duymaya alışık veya hazır olmayabilir. Uzun lafın kısası senin en sinir bozucu özelliğin açık sözlülüğün! Kelimelerini biraz filtrelersen hiç bir sorun kalmayacak!