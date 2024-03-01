Senin En Sinir Bozucu Özelliğini Söylüyoruz!
Senin En Sinir Bozucu Özelliğini Söylüyoruz!
Hepimiz mükemmel değiliz tabii ki. Her birimizin az veya çok kötü özellikleri var. Bazı sahip olduğumuz özellikler insanların sinirini bozabiliyor. Peki senin en sinir bozucu özelliğin ne? Öğrenmek ister misin?
Haydi teste!
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Cinsiyetini seçerek başla!
Şimdi de yaşını seç bakalım!
Söyle bakalım sence hangisi daha sinir bozucu?
Aşağıdakilerden hangisi senin için daha önemli?
Sosyal ilişkilerinde sen nasıl birisin?
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Senin fikirlerine tamamen zıt bir ortamda ne yaparsın?
Kimsenin görüp bilmediği bir olayı bilsen ne yaparsın?
Arkadaş grubunuzun arkasından iş çeviren biri olduğunu öğrenseniz ne yapardınız?
Senin için detaylar ne kadar önemli? (1=çok az, 4=çok fazla)
Son olarak, bir hayvan olsan aşağıdakilerden hangisi olurdun?
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Takıntıların!
Açık sözlülüğün!
Drama Queen’liğin
Dedikoduculuğun!
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