Senin En Sinir Bozucu Özelliğini Söylüyoruz!

Konuşmayı çok seviyorsun değil mi? Herkes hakkında, her şey hakkında, her yerde konuşmayı seviyorsun. Muhabbetinin güzel olduğuna dair şüphemiz yok. Çevrendekiler de senin muhabbetinin güzel olduğunu biliyor ancak… Senin sinir bozucu özelliğini bilmeyen de yok! Dedikodu! Konuşmayı bu kadar seven bir insanın dedikoduyu da sevmesi kadar normal bir şey yok. Ancak etrafındaki insanların senin dedikoduların yüzünden çok canı yanmış belli. Dedikoduyu azalt! Bilgi paylaşımı yap :).