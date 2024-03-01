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Senin En Sinir Bozucu Özelliğini Söylüyoruz!

Senin En Sinir Bozucu Özelliğini Söylüyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 13:02

Hepimiz mükemmel değiliz tabii ki. Her birimizin az veya çok kötü özellikleri var. Bazı sahip olduğumuz özellikler insanların sinirini bozabiliyor. Peki senin en sinir bozucu özelliğin ne? Öğrenmek ister misin? 

Haydi teste!

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Cinsiyetini seçerek başla!

Şimdi de yaşını seç bakalım!

Söyle bakalım sence hangisi daha sinir bozucu?

Aşağıdakilerden hangisi senin için daha önemli?

Sosyal ilişkilerinde sen nasıl birisin?

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Senin fikirlerine tamamen zıt bir ortamda ne yaparsın?

Kimsenin görüp bilmediği bir olayı bilsen ne yaparsın?

Arkadaş grubunuzun arkasından iş çeviren biri olduğunu öğrenseniz ne yapardınız?

Senin için detaylar ne kadar önemli? (1=çok az, 4=çok fazla)

Son olarak, bir hayvan olsan aşağıdakilerden hangisi olurdun?

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Takıntıların!

Sahip olduğun her özellik insanları sana çekiyor ama takıntıların.. Takıntıların o kadar yoğun ki çevrendeki insanları bazen yoruyor. Takıntıların yüzünden bazen çekilmez biri olabiliyorsun. Zamana karşı takıntın, kıyafetlere takıntın, insanlara takıntın… Ohoo saymakla bitmez. Canını sıkma ama takıntıların seni sen yapan özelliğin. Onlar olmadan kendini her zaman eksik hissedersin. Sadece biraz rahatla!

Açık sözlülüğün!

Bu hayatta istediğin şeyi söylemek, içinde tutmamak kadar güzeli yok. Açık sözlü olmak güzel bir şey aslında. Herkes açık sözlü ve açık fikirli olamaz. Senin açık sözlülüğün ise biraz fazla. İnsanları rahatsız edecek düzeyde hatta. Bazen insanlar gerçek bir fikir duymak istediğinde senin yanına koşuyor, bazense senin yanından kaçıyor. Söyleyeceğin sözleri hiç düşünmeden söylüyorsun ve bu insanların sinirini bozabiliyor. Herkes doğruları duymaya alışık veya hazır olmayabilir. Uzun lafın kısası senin en sinir bozucu özelliğin açık sözlülüğün! Kelimelerini biraz filtrelersen hiç bir sorun kalmayacak!

Drama Queen’liğin

Çevrende seninle iyi anlaşmayan insan olduğunu sanmıyoruz. Aksine herkes seninle çok iyi anlaşıyor ve sende insanlarla çok iyi anlaşıyorsun. Fakat senin bir özelliğin var, insanları çileden çıkartan, onları sinirlendiren… Sen yaşanan her olayı, her sözü büyütmeyi, dramalaştırmayı çok seviyorsun. Belki bu senin için bir oyun ya da eğlence ama etrafındaki insanlar senin bu özelliğine kafayı takmış durumda. Olayları olduğundan büyük görmeyi bırak!

Dedikoduculuğun!

Konuşmayı çok seviyorsun değil mi? Herkes hakkında, her şey hakkında, her yerde konuşmayı seviyorsun. Muhabbetinin güzel olduğuna dair şüphemiz yok. Çevrendekiler de senin muhabbetinin güzel olduğunu biliyor ancak… Senin sinir bozucu özelliğini bilmeyen de yok! Dedikodu! Konuşmayı bu kadar seven bir insanın dedikoduyu da sevmesi kadar normal bir şey yok. Ancak etrafındaki insanların senin dedikoduların yüzünden çok canı yanmış belli. Dedikoduyu azalt! Bilgi paylaşımı yap :).

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