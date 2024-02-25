Seni Sevdiler mi?
Seni Sevdiler mi?
İlişkilerimizde varlığından zaman zaman emin olamadığımız kavram sevgi. Peki seni gerçekten sevdiler mi? Hadi testte öğrenelim.
Hazırsan başlıyoruz!
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1. Cinsiyetini seçerek başla.
2. Yaşını da seç bakalım.
3. İlk soru hayatında biri var mı?
4. Sence sevgi nasıl ifade edilmelidir?
5. Daha önce sana sürpriz doğum günü partisi hazırladılar mı?
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6. Daha önce sana çiçek aldılar mı?
7. İnsanların sana vakit ayırmaya çalıştığını hissedebiliyor musun?
8. Etrafındayken huzurlu ve güvende hissettiğin insanlar var mı?
9. Arkadaşlarına düşündüklerini çekinmeden söyleyebiliyor musun?
10. Son olarak, kendini en son ne zaman güzel/yakışıklı hissettin?
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Seni kusurlarına kadar sevmişler!
Yanlış yerde duruyorsun!
Hak ettiğin kadar değil!
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