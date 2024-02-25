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Seni Sevdiler mi?

Seni Sevdiler mi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 18:01

İlişkilerimizde varlığından zaman zaman emin olamadığımız kavram sevgi. Peki seni gerçekten sevdiler mi? Hadi testte öğrenelim. 

Hazırsan başlıyoruz!

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1. Cinsiyetini seçerek başla.

2. Yaşını da seç bakalım.

3. İlk soru hayatında biri var mı?

4. Sence sevgi nasıl ifade edilmelidir?

5. Daha önce sana sürpriz doğum günü partisi hazırladılar mı?

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6. Daha önce sana çiçek aldılar mı?

7. İnsanların sana vakit ayırmaya çalıştığını hissedebiliyor musun?

8. Etrafındayken huzurlu ve güvende hissettiğin insanlar var mı?

9. Arkadaşlarına düşündüklerini çekinmeden söyleyebiliyor musun?

10. Son olarak, kendini en son ne zaman güzel/yakışıklı hissettin?

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Seni kusurlarına kadar sevmişler!

Verdiğin cevaplara şöyle bir bakıyoruz ve senin herkes tarafından sevildiğini görüyoruz. Sende şeytan tüyü olabilir mi acaba? Bu kadar sevilmek ve değer görmek herkesin başına gelen bir olay değil çünkü. Çevrendekiler her zaman seni mutlu etmek için uğraşıyor sanki. Onlar için o kadar önemlisin ki ağzından çıkan her kelimeyi akıllarında tutuyorlar. Seninle ilgili hiç bir şeyi unutmuyorlar. Senin için özel olan günleri kutlamak için her daim planları var. İnsanların yüzünde nasıl bir tebessüm bırakıyorsan artık onlarda aynı tebessümü sende görmek istiyor. Gerçekten çok şanslısın! Bu kadar sevilmek herkesin şansında yok. Değerini bil. Her zaman sevgiyle kal <3 .

Yanlış yerde duruyorsun!

Verdiğin cevaplara bakıldığında çevrendeki insanların sana sevgiyle yaklaşmadıkları gözüküyor. Bu büyük bir problem çünkü hayatımızdaki insanlara sevgiyi tattırmayacaksak neden onların hayatındayız ki? Herkes sevilmeyi ve değer görmeyi hak eder. Tabii ki sende! Unutma bu hayatta en değerli şey kendimize duyduğumuz sevgi ve değerdir. Sana daha azını verecek insanlara eyvallahın olmasın sakın! Seni sevecek, sevgisini gösterecek insanlarla birlikte olmayı hak ediyorsun herkes gibi! Hayat çok kısa. Sevelim, sevilelim.

Hak ettiğin kadar değil!

Zaten pek çok azımız hak ettiğimiz değeri görüyoruz değil mi? Verdiğin cevaplara bakılınca senin sevildiğin ortada evet. Fakat sorun şu ki sen daha fazlasını hak ediyorsun. Sevmek, sevilmek, değer vermek ve bir çok şey. İnsanlar olarak belki hepsine sahibiz ama neden daha fazlası olmasın? Sevmek parayla mı canım? Belki senin karakterinle ilgili olan bir durum da olabilir. Hemen açıklıyoruz; insanlara koyduğun mesafe onların sana karşı hissettikleri gerçek hislerin saklanmasına sebebiyet veriyor olabilir. Unutma ne kadar seversen o kadar sevilirsin! Sen sevginden kısma ki insanlarda kısmak zorunda kalmasın. Sevgiyle kal <3.

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