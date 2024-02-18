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8 Soruluk İlişki Testine Göre Doğru İlişkide misin?

8 Soruluk İlişki Testine Göre Doğru İlişkide misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 17:01

Hazır sevgililer gününü de geride bıraktığımıza göre ilişkini test edelim mi? Senin ilişkin ne kadar doğru öğrenmek ister misin? Hadi teste gel!

Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır ani kararlar almayınız!

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1. İlk olarak ilişkinizin süresini söyler misin?

2. Kavga sıklığınızı sorsak?

3. İlişkide anlaşamadığınız ‘o’ konu ne?

4. Birbirinizin hayatına ne derece müdahale ediyorsunuz?

5. Sevgilinden sır saklar mısın?

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6. Hayattan beklentilerinizi sorsak?

7. Şimdi dürüst olalım, onun yanındayken kendini nasıl hissediyorsun?

8. Son olarak sevgilinin sana aldığı son hediyeyi sorsak?

Parmakla gösterilen doğru ilişki senin ilişkin!

Teste verdiğin yanıtlara göre sen beyaz atlı prensini/prensesini bulmuşsun demektir. Sizin ilişkiniz dışarıdan parmakla gösteriliyor resmen. Birbirinize duyduğunuz sevgi ve saygı sizi tanımayan insanlar tarafından bile hissediliyor. Ruh eşi kavramı gerçekten varsa siz en iyi örneği olmalısınız. Hayatta zorluklardan geçseniz bile her zaman el ele durmuşsunuz. Sizin için her zaman en önemlisi birbirinizi kırmamak, incitmemek olmuş. Birbirinize olan aşkınız daha çok uzun yıllar sürecek belli ki. Böylesine güzel bir ilişkiyi kurmak, yürütmek zor bu zamanda. Sonsuza kadar aynı şuan da yaptığınız gibi aşkınıza ve birbirinize sarılın. Güzel günler sizi bekliyor.

Halledeceksiniz!

Teste verdiğin yanıtlara şöyle bir bakınca anlaşılıyor ki aranızda problemler olmuyor değil. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki siz birbirinizi gerçekten seviyorsunuz! Her ilişkide olan ufak tefek sorunlar sizin ilişkinizde de var elbet. Birbirinize, birbirinizin düşüncelerine o kadar değer veriyorsunuz ki kırılmak, küsmek sizin için çok kolay. Defalarca kavga etmenize rağmen birbirinizden asla vazgeçmeyeceğinizi biliyorsunuz. Belki birbirinize duyduğunuz yoğun bağlılık, belki de ilişkinizin oturamamış süresi sizi bu kadar yoran etmenler. Korkmayın, birbirinize zaman verin. Şimdi olduğu gibi her zaman sevginizin peşinden koşun. Sizin için her şeyin çok güzel olacağını söyleyebiliriz. Sizin sevginiz tüm zorlukları aşmaya yeter!

Sorunlarınızı hemen çözmelisiniz!

Teste verdiğin yanıtlara göre siz yaşadığınız sorunları çözmek için uğraşmıyorsunuz bile! İlişkiniz doğru gibi gözükmüyor. Eğer yaşadığınız sorunları görmezden gelmek yerine çözmeye çalışırsanız doğru yolu bulabilirsiniz. Birbirinizi anlamak için çaba göstermiyorsunuz. Her ne kadar yorulmuş ve yıpranmış olsanızda birbirinize bağlı olmanız sebebiyle ilişkinizi devam ettiriyorsunuz. Maalesef ilişkiniz olması gerektiği ideallerde değil. Ayrılmak istemiyorsanız hemen sorunlarınıza çözüm bulsanız iyi edersiniz!

Bu ilişki doğru durmuyor!

Teste verdiğin cevaplara göre sence de ilişkinizde ciddi problemleriniz yok mu? Birbirinize duyduğunuz sevgi veya ilgi hakkında yorum yapamayız ama ilişkinizin büyük bir düzenden geçmesi gerekiyor. Ya siz zamanla yoruldunuz ya da ilişkiniz. Ya da birbirini yeni tanımaya başlayan iki insansınız sadece. Unutmayın bu hayatta her şeyden önemli olan tek şey kendiniz. Doğru, mutlu bir ilişkide olmak herkesin hakkı. Partnerinizi alın karşınıza ve sakince sorunlarınızı çözmeye çalışın. Birbirinize yeniden şans tanıyın ya da tanımayın. Sorunlarınızı sakın görmezden gelmeyin!

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