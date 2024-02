8 Soruluk İlişki Testine Göre Doğru İlişkide misin?

Teste verdiğin yanıtlara şöyle bir bakınca anlaşılıyor ki aranızda problemler olmuyor değil. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki siz birbirinizi gerçekten seviyorsunuz! Her ilişkide olan ufak tefek sorunlar sizin ilişkinizde de var elbet. Birbirinize, birbirinizin düşüncelerine o kadar değer veriyorsunuz ki kırılmak, küsmek sizin için çok kolay. Defalarca kavga etmenize rağmen birbirinizden asla vazgeçmeyeceğinizi biliyorsunuz. Belki birbirinize duyduğunuz yoğun bağlılık, belki de ilişkinizin oturamamış süresi sizi bu kadar yoran etmenler. Korkmayın, birbirinize zaman verin. Şimdi olduğu gibi her zaman sevginizin peşinden koşun. Sizin için her şeyin çok güzel olacağını söyleyebiliriz. Sizin sevginiz tüm zorlukları aşmaya yeter!