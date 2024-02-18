8 Soruluk İlişki Testine Göre Doğru İlişkide misin?
8 Soruluk İlişki Testine Göre Doğru İlişkide misin?
Hazır sevgililer gününü de geride bıraktığımıza göre ilişkini test edelim mi? Senin ilişkin ne kadar doğru öğrenmek ister misin? Hadi teste gel!
Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır ani kararlar almayınız!
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1. İlk olarak ilişkinizin süresini söyler misin?
2. Kavga sıklığınızı sorsak?
3. İlişkide anlaşamadığınız ‘o’ konu ne?
4. Birbirinizin hayatına ne derece müdahale ediyorsunuz?
5. Sevgilinden sır saklar mısın?
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6. Hayattan beklentilerinizi sorsak?
7. Şimdi dürüst olalım, onun yanındayken kendini nasıl hissediyorsun?
8. Son olarak sevgilinin sana aldığı son hediyeyi sorsak?
Parmakla gösterilen doğru ilişki senin ilişkin!
Halledeceksiniz!
Sorunlarınızı hemen çözmelisiniz!
Bu ilişki doğru durmuyor!
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