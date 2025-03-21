İş Dünyasındaki Rekabetçi Ortamı Anlatan Fare Yarışı Nedir?

Hepimiz hayatımızın bir noktasında “Bu kadar koşturuyorum ama neden hâlâ aynı yerdeyim?” diye düşünmüşüzdür. Sürekli daha fazla çalışıp, daha fazla kazanma telaşıyla oradan oraya koşarken aslında bir kısır döngünün içinde olduğumuzu fark etmek bazen biraz zaman alıyor. İşte tam da bu noktada devreye “fare yarışı” kavramı giriyor.

Peki, bu yarış neden bu kadar yorucu ve nasıl bu kadar kolay içine çekiliyoruz?

Gelin, bu döngüyü birlikte masaya yatıralım!