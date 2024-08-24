A2 Seviyesini Tamamlayanlar Buraya! Bu Kelime Testinden 30/30 Yaparsan B2 Seviyesini Bitirmişsindir!
A2 Seviyesini Tamamlayanlar Buraya! Bu Kelime Testinden 30/30 Yaparsan B2 Seviyesini Bitirmişsindir!
İngilizce kelime testinde ikinci aşamadayız! İlk testte sonuçların nasıldı? B2 seviye kelimelere hazır mısın?
Haydi öğrenelim!
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1# Verilen kelimelerin anlamlarını işaretle!
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