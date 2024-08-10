Bu Test ''Ben Ekonomistim'' Diyenler İçin!
Bu Test ''Ben Ekonomistim'' Diyenler İçin!
Ekonomi konusunda bilgi sahibi olduğunu mu düşünüyorsun? O zaman bu test tam da sana göre!
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1. Bir ülkenin mal ve hizmet üretimindeki yıllık artışı ölçen gösterge nedir?
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2. Mal ve hizmet fiyatlarının düşmesi ve alım gücünün artmasını ifade eden terim nedir?
3. Bir ülkenin toplam ihracat ve ithalat arasındaki farkına ne ad verilir?
4. Ekonomik büyümeyi teşvik etmek için devlet harcamalarının artırılması ve vergi indirimleri gibi önlemleri içeren politika nedir?
5. Bir ülkenin para biriminin diğer ülke para birimleri karşısında değer kaybetmesine ne ad verilir?
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6. Tüketicilerin ve üreticilerin, piyasada mal ve hizmetlerin fiyatlarını etkileyen davranışlarını inceleyen ekonomi dalı nedir?
7. Döviz kurlarının belirlenmesinde piyasadaki arz ve talep dengesi ile belirlenen sistem nedir?
8. Bankaların ellerinde bulundurmaları gereken zorunlu rezerv oranlarını belirleyen kurum nedir?
9. "Görünmez el" kavramını ekonomi literatürüne kazandıran ünlü ekonomist kimdir?
10. Hangi ekonomik gösterge bir ülkenin dış dünyaya olan borcunun ve alacaklarının toplamını gösterir?
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En az uzun adam kadar ekonomistim, yani çok bir şey bilmiyorum