Seçimlerine Göre Ruhsal Zenginlik mi Parasal Zenginlik mi Sana İyi Gelir?
Seçimlerine Göre Ruhsal Zenginlik mi Parasal Zenginlik mi Sana İyi Gelir?
Hayatta neyin peşinden koştuğumuz, bize neyin iyi geldiğini belirler. Senin için ruhsal zenginlik mi yoksa parasal zenginlik mi daha önemli? Bu testle, seçimlerine göre hangi tür zenginliğin sana iyi geleceğini keşfet!
Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey nedir?
4. Hafta sonlarını nasıl geçirmeyi tercih edersin?
5. En çok hangi tür kitapları okursun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir seyahate çıkarken önceliğin nedir?
7. En çok hangisi seni mutlu eder?
8. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
9. İş hayatında en çok hangi durumu yaşamak istersin?
10. Kendini nasıl motive edersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ruhsal Zenginlik
Parasal Zenginlik
Sosyal Zenginlik
Profesyonel Zenginlik
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın