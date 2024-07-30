Duyman Gereken İlişki Tavsiyesi Ne?
Duyman Gereken İlişki Tavsiyesi Ne?
İlişkiler karmaşık olabilir ve zaman zaman dışarıdan bir bakış açısına ihtiyaç duyabiliriz. Bu test, ilişkine dair sana özel bir tavsiye sunmak için hazırlandı. Soruları yanıtlarken içten ol ve kendini yansıtan cevapları seç.
Hazır mısın? Haydi başlayalım!
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1. İlişkide en önemli olan şey nedir?
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2. Bir tartışmada genellikle nasıl davranırsın?
3. Partnerinle nasıl vakit geçirmeyi seversin?
4. Birlikte olduğunuzda en çok ne yapmaktan hoşlanırsınız?
5. Partnerinin hangi özelliği seni en çok etkiler?
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6. İlişkinizde bir sorun olduğunda nasıl çözersiniz?
7. Kendini partnerinle nasıl ifade edersin?
8. Gelecek hakkında nasıl konuşursunuz?
9. Partnerinin bir hatasını nasıl karşılarsın?
10. İlişkide hangi konular seni rahatsız eder?
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Güvene dayalı ilişki kurmalısın!
İletişim kurmaktan çekinme!
İlişkinde heyecanı ön planda tut!
Sadakat ve anlayış üzerine bir ilişki kur!
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