Sevgilinden Ayrılmanın Vakti Geldi mi?
Sevgilinden Ayrılmanın Vakti Geldi mi?
Bir ilişkiyi yürütmek her zaman kolay değildir. Bazen sorunlar ve anlaşmazlıklar, ilişkinin geleceği hakkında soru işaretleri yaratabilir. Peki, senin ilişkin nasıl gidiyor?
Hazırsan, başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Son zamanlarda sevgilinle ne sıklıkla tartışıyorsunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Tartışmalarınızın sebepleri genellikle nedir?
3. Sevgilinle geçirdiğin zamanlardan nasıl keyif alıyorsun?
4. İlişkinizde güven sorunu yaşıyor musunuz?
5. Sevgilinle geleceğe dair planlar yapıyor musunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sevgilin sana destek oluyor mu?
7. Sevgilinle iletişim kurma şekliniz nasıl?
8. İlişkinizin başındaki duygularınızı hala hissediyor musunuz?
9. Sevgilinin seni ne kadar anladığını düşünüyorsun?
10. Sevgilinle ilgili endişelerin var mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlişkiniz sağlam ve güçlü!
İlişkinizde bazı pürüzler var ancak çözülebilir!
İlişkinizde ciddi sorunlar var, dikkat etmelisiniz!
İlişkiniz ciddi şekilde tehlikede, ayrılma zamanı gelmiş olabilir!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın