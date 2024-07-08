Hangi İlişki Türü Sizi Gerçekten Mutlu Eder?
Hangi İlişki Türü Sizi Gerçekten Mutlu Eder?
İlişkiler hayatımızda önemli bir yer tutar ve her bireyin ilişki ihtiyaçları farklıdır. Bu test, sizin için en mutlu edici ilişki türünü anlamanıza yardımcı olacak.
Haydi teste!
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1. Bir ilişkide en çok değer verdiğiniz şey nedir?
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2. Bir tartışmada nasıl davranırsınız?
3. Geçmiş ilişkilerinizde en çok hangi sorunlarla karşılaştınız?
4. Birlikte vakit geçirmekten en çok keyif aldığınız aktivite nedir?
5. Bir ilişkide sizin için en önemli olan özellik nedir?
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6. Bir partnerde aradığınız en büyük destek nedir?
7. Bir problem çıktığında ilişkinizi nasıl çözmeyi tercih edersiniz?
8. Bir ilişkide sizin için sürprizler ne ifade eder?
9. İlişkinizde sizin için en büyük red flaş nedir?
10. Bir ilişkide sizi en çok motive eden şey nedir?
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Romantik ve tutkulu!
Duygusal ilişki!
Heyecan dolu ilişki!
Güvenilir ilişki!
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