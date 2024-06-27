Sen Evliliğe Hazır mısın?
Sen Evliliğe Hazır mısın?
Evlilik, hayatımızın en önemli ve en büyük adımlarından biridir. Peki, sen bu adımı atmaya ne kadar hazırsın?
Haydi teste!
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1. Şu anki ilişkin hakkında ne düşünüyorsun?
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2. Maddi durumun nasıl?
3. Evlilik hakkında ne düşünüyorsun?
4. Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musun?
5. Partnerinle tartıştığında nasıl davranırsın?
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6. Gelecek planlarınızı nasıl yapıyorsunuz?
7. Ailenizin evliliğinize olan desteği nasıl?
8. Evlilikte sorumluluk paylaşımı hakkında ne düşünüyorsun?
9. Evlilikte sadakat senin için ne kadar önemli?
10. İş ve özel hayat dengesini nasıl sağlarsın?
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Evliliğe Tam Hazırsın!
Evliliğe Yakınsın!
Evliliğe Hazırlanmalısın!
Evliliğe Hazır Değilsin!
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