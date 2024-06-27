Sen Evliliğe Hazır mısın?

Şu an itibarıyla evliliğe hazır değilsin. İlişkinde ciddi sorunlar yaşıyor, maddi açıdan zorlanıyor ve gelecekle ilgili net planlar yapamıyorsun. Evlilik ve çocuk sahibi olma konusundaki görüşlerin de belirsiz veya olumsuz. Bu durumlar, evlilik gibi büyük bir adımı atmadan önce üzerinde çalışman gereken konular olduğunu gösteriyor. Kendine ve ilişkine zaman tanıyarak, bu konular üzerinde çalışmak ve önceliklerini belirlemek, daha sağlıklı bir gelecek için önemli olacaktır. İlişkinin temelini sağlamlaştırmak ve maddi durumunu düzeltmek, evlilik için gerekli adımlardır. Ayrıca, stresle başa çıkma becerilerini geliştirmen ve evlilikte sorumluluk paylaşımı konusunda daha açık olman gerekiyor. Evliliğe hazırlanmak için kendini ve partnerini daha iyi tanımak, iletişimi güçlendirmek ve geleceğe dair net planlar yapmak önemlidir. Belki de evlilik düşüncesini bir süre erteleyerek, önce kendi hayatında ve ilişkinde dengeyi bulmalısın. Bu süreçte, kendi ihtiyaçlarını ve partnerinin ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak, gelecekte daha sağlıklı bir evlilik için gerekli temelleri atabilirsin.